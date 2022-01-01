В Киеве показали пылающий в честь Бандеры Кремль

В Киеве прошло очередное факельное шествие националистов. Фото: YouTube

Каждый год 1 января украинские националисты встречаются в центре Киева с факелами и портретами Степана Бандеры, чтобы отметить его день рождения. И каждый раз оно выглядит примерно одинаково – портреты «великого проводника», горящие факелы в руках, разжигающие ненависть ко всему неукраинскому призывы на плакатах.

В этом году к полиграфическим изыскам демонстрантов добавился баннер с пылающим Кремлем за спиной у Бандеры. А вот лозунги не отличались оригинальностью: «Бандера придет, порядок наведет», «Батька наш Бандера» и даже позаимствованный у идеологических противников «Никто не забыт, ничто не забыто». Это они, видимо, о бандеровцах – недобитки еще долгие годы после окончания Великой Отечественной войны бегали по лесам Западной Украины. И, к сожалению, переловили их не всех.

В субботу на факельное шествие (позаимствованный у нацистов формат) кто-то пришел с саблями, дескать, мы казаки, мы всем покажем. Кто-то с детьми – им тоже выдали факелы. Можно не сомневаться, что они вырастут эталонными русофобами. Подкачала погода, но, как передает украинское издание «Страна.ua», она не сломила дух демонстрантов: «Дождь не потушит огонь в наших сердцах. Мы достигнем своей цели, и Бандера придет - порядок наведет», - заверили организаторы.

Факельный марш прошел по бульвару Шевченко, свернул на Крещатик, вышел на Институтскую и подошел к Банковой, где располагаются правительственные здания, включая офис президента, где их ждали десятки полицейских.

Но националисты в субботу были настроены «гомеопатически». Помолившись напротив кордона правоохранителей, они разошлись по своим делам. В этот раз их было чуть меньше, чем в прошлый – не более 700 человек.