В Неаполе не знают, что делать с портретами мафиози

Уго Руссо – 15-летний грабитель, которого на месте преступления убил полицейский. Теперь его портрет красуется на одной из стен Неаполя. Фото: YouTube

Портреты мафиози можно увидеть по всему Неаполю. Они везде: на центральных улицах, в отдаленных районах, на стенах домов и офисных помещений.

Местные жители воспринимают их как своеобразный символ города и вообще эпохи. Но политики против того, чтобы молодежь видела лица преступников.

- Мы подаем плохой пример детям, показывая им, что если ты будешь грабить и убивать, то станешь национальный героем, - считают они. - Посмотрите на одну из многочисленных фресок, на которой изображен Уго Руссо – 15-летний бандит. Этого грабителя на месте преступления убил полицейский. Что героического этот член мафиозного клана совершил? Какой пример он показывает подрастающему поколению?

Уго Руссо пытался украсть часы у полицейского в штатском. Родители молодого человека требуют, чтобы его портреты остались на неапольских улицах.

- Это послание всем его друзьям-ровесникам, - считает отец погибшего парня. - Уго совершил ошибку, и никто не должен следовать его примеру.

На домах Неаполя – порядка 15 тыс. портретов мафиози. Городские службы снимают или закрашивают их. Но они появляются вновь и вновь, иногда даже с электрической подсветкой.

В городе живет несколько тысяч семей, целые поколения которых являются членами мафиозных кланов.