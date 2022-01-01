Новый год принес на курорты Хургады снег и град

В египетской Хургаде 2022 год начался со снега. Фото: YouTube

Новый год начался в египетской Хургаде с погодной аномалии: в этом тропическом регионе выпали снег и град.

Градины размером с перепелиное яйцо плотным слоем покрыли пляжи этого курорта. Градом и снегом засыпало улицы, крыши балконы домов, террасы отелей.

В одной из гостиниц град выбил стекла и повредил крышу.

Примечательно, но даже во время необычного для Египта природного явления температура воздуха не понижалась ниже ноля градусов по Цельсию.

Местные жители отнеслись к этому своеобразному новогоднему подарку с небес философски, а вот многочисленным туристам, приехавшим в Хургаду на отдых, снег и град подпортили настроение – температура воздуха резко опустилась. Синоптики не обещают, что в ближайшие дни она поднимется выше +20 градусов.

Местные жители отнеслись к своеобразному новогоднему подарку с небес философски. Фото: YouTube

Погода не балует и отдыхающих на другом популярном египетском курорте: в Шарм-эль-Шейхе - сильные ливни, вода подтопила некоторые районы города.

По данным министерства здравоохранения и народонаселения, жертвами непогоды стали три человека. Один мужчина погиб в провинции Кафр-эш-Шейх от удара электрическим током, прикоснувшись к мокрым проводам. Еще один человек стал жертвой автоаварии на скользкой дороге. После дождя в Александрии рухнул двухэтажный дом, из-под завалов которого извлекли погибшего.

Погодные катаклизмы в последние дни фиксировались в самых разных частях света. Так, в один из дней декабря 2021 года в Аликанте менее чем за полчаса выпало рекордное за всю историю метеонаблюдений в этом испанском городе количество града – 46 мм осадков. Проливные дожди с градом накрыли и австралийский Квинсленд. Диаметр некоторых градин там достигал невероятных 16 сантиметров.