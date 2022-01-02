Что случилось с поздней дочерью Александра Белявского: осталась круглой сиротой

Актер в своей звездной роли Фокса из фильма «Место встречи изменить нельзя» Фото: кадр из фильма

Знаменитый актер Александр Белявский официально был женат дважды. Первая супруга Валентина в 1976 году родилась актеру дочь Надежду. Он прожили 30 лет, вместе пережили смерть двухлетнего сына Бориса, который утонул в водоеме. Пара взяла на воспитание сироту Андрея, он тоже трагически погиб. От второго брака с Людмилой в 2003 году на свет появилась дочь Александра. Малышка родилась за несколько месяцев до инсульта у актера. А через девять лет народный артист трагически погиб. В 2020 году что от рака сгорела вдова знаменитого Фокса из культового фильма "Место встречи изменить нельзя". В 17 лет Саша осталась круглой сиротой.

Младшая дочь знаменитого Александра Белявского появилась на свет, когда ее маме было 53 года, а отцу - за 70. Когда женщина забеременела, все у виска крутили - мол, куда в таком возрасте рожать. А через несколько месяцев после рождения Александры случилось горе. Актера разбил инсульт.

Людмила одна тащила на себе и новорожденную наследницу, и парализованного мужа. Денег катастрофически не хватало, нужду они испытывали страшную.

Александр Белявский с супругой и маленькой дочкой. Фото из архива Экспресс-газеты

В 2012 году актер выпал из окна. Спасти его не смогли. По поводу смерти артиста ходили разные слухи, на момент ухода из жизни ему было 80. Когда все произошло, Людмилы и Саши не было дома. Дочке тогда было девять лет.

Трагедия потрясла поклонников и коллег артиста. Вдову беда подкосила. Ей диагностировали онкологию. В 2020 году Людмила умерла. Александра осталась круглой сиротой в 17 лет.

Сейчас Саше 18. Она превратилась в настоящую красавицу. Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас Саше 18. Она превратилась в настоящую красавицу, занималась в театральной студии и мечтала пойти по стопам отца. После окончания школы она поступила в театральное училище имени Щукина. Девушка пока не замужем.