Опухшая Собчак показала честное фото утром 1 января

Ксения Собчак. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ксения Собчак никогда не отличалась особой стеснительностью. Телеведущая легко может показать себя в самых разных ситуациях, даже когда она смотрится не самым лучшим образом. Вот и утром 1 января Собчак решила продемонстрировать, как она выглядит после новогодней ночи. Ксения поделилась в сторис Инстаграма снимком, который поверг ее поклонников в шок.

Ксения сфотографировалась с утра, лежа в постели. На фото телеведущая выглядит опухшей и помятой, ночной макияж не смыт. Ксения как никто другой умеет иронизировать над собой. Вот и в этот раз она пошутила, что утром 1 января без фильтров лучше не фотографироваться.

Ксения показала себя утром й января. Фото: Инстаграм.

Подписчики пришли в ужас: уж слишком разительно Ксения после ночного загула отличается от образа гламурной блондинки, какой ее привыкли видеть в Инстаграме. Фолловеры даже не поленились сделать соответствующий коллаж – Ксения до новогодней ночи и после.

Внешний вид телеведущей жестко раскритиковала скандально известный блогер Елена Миро. Она тоже решила сфотографироваться утром 1 января. Миро призналась, что даже представить себе не может, в каком нужно быть состоянии накануне, чтобы проснуться с таким лицом, как у Собчак. По ее словам, опухший вид телеведущей — прямой результат образа жизни.

- Плохой тургор кожи, неровный цвет лица, птоз, жалкие волосенки — все это и не только это является результатом того, как Ксюша проводит свои дни и вечера. Что ест, что пьет, как относится к себе и, как следствие, к людям, - считает блогер. – Я выгляжу на свой возраст - 40 лет, но выгляжу, как мне кажется, хорошо. И это прямой результат моего образа жизни. Ксении тоже 40, и ее образ жизни написан у нее на лице.

Фолловеры не поленились сделать соответствующий коллаж – Ксения до новогодней ночи и после. Фото: Инстаграм.

К слову, накануне Нового года Собчак призывала своих подписчиков наслаждаться каждой минутой праздника.

- 31 декабря время будто на миг останавливается. Вокруг происходит волшебство. Сказка. И наступает Новый год. Насладитесь каждой минутой уходящего года и берите все от каждой секунды предыдущего! С наступающим, - написала в соцсети Ксения. Судя по всему, телеведущая действительно решила не терять времени даром и ночью развлекалась на всю катушку.