Ивлеева встретила Новый год в платье, едва прикрывавшем ее наготу

Настя Ивлеева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Настя Ивлеева впервые за несколько лет встретила Новый год одна, без мужа. Судя по всему, разведенная блогерша в новогоднюю ночь не скучала. Для праздника звезда трэвел-шоу «Орел и решка» выбрала наряд, едва прикрывавший голое тело. Ивлеева сфотографировалась в пикантном образе и порадовала эффектной фотосессией подписчиков своего Инстаграма.

Для праздника звезда трэвел-шоу «Орел и решка» выбрала наряд, едва прикрывавший голое тело. Фото: Инстаграм.

В соцсети Настя не только поздравила фолловеров, но и подвела свои личные итоги года.

- Вот они, итоги года, которые я никогда не подводила. 2021-й был слишком непохожим на остальные, местами больной и несчастный, местами светлый и прорывной. Я собрала моменты, которыми горжусь, не для того, чтобы похвастаться, а для того, чтобы Настюшка из будущего всегда могла вернуться к этим записям и помнила, на что способна. Пусть она находит мотивацию в своих же достижениях. Итак, за 2021 ты успела: закатить самый громкий день рождения в году. Подружить на этом костюмированном балу гостей из совершенно разных комьюнити. Это был успех, который ты еще закрепишь в следующем году! Сняться для обложки Playboy и сделать это, не как все. Сделать двойную обложку Sobaka. Стильно, без единой сноски. Сняться для обложки Tatler. Ее, пожалуй, можно отнести к сложному периоду (который совпал с разводом телеведущей – Ред.). Честно, впервые делюсь откровением. Не смогла провести съемку до конца. Мы не сняли два запланированных кадра. Мне стало так невыносимо больно, что я разревелась и уехала в середине процесса. Увы, - рассказала Настя.

Ивлеева сфотографировалась в пикантном образе и порадовала эффектной фотосессией подписчиков своего Инстаграма. Фото: Инстаграм.

К слову, поклонники уверены, что Ивлеева все еще любит своего бывшего мужа. В этом они убедились, исследовав в Инстаграме интерьер квартиры звезды шоу «Орел и решка». Кухню Ивлеевой по-прежнему украшают снимки бывшего мужа, которые она повесила на дверь холодильника. Почему-то Настя до сих пор не решается снять и выбросить последние напоминания об экс-возлюбленном.

Настя Ивлеева и Элджей (Алексей Узенюк) расстались весной этого года. Супруги долго скрывали свой развод и объявили о разрыве только в августе. По словам бывших супругов, они разошлись без скандалов. Телеведущая и музыкант поделили имущество: дом в Подмосковье и дорогие автомобили отошли к Насте. О причинах своего развода Элджей и Ивлеева не рассказывают. По словам телеведущей, им в браке стало слишком спокойно и не интересно. По ее мнению, это пагубно сказалось на их творчестве. Ивлеева призналась, что ее отношения с Элджеем стали напоминать чувства брата и сестры, поэтому они приняли решение расстаться.

Судя по всему, разведенная блогерша в новогоднюю ночь не скучала. Фото: Инстаграм.

Месяц назад Настя и Алексей провели вместе вечер на Кипре. Поклонники 30-летней телеведущей тут же принялись обсуждать, что же это значит. Неужели развод отменяется? Некоторые подписчики предположили, что Ивлеева и Элджей снова вместе. Ни блогерша, ни музыкант на вопросы подписчиков не отвечают, и свое воссоединение не комментируют. Впрочем, не исключено, что экс-супруги решили возродить былую дружбу и просто приятно проводят время вдвоем.