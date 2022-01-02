«Красивое расставание»: МакSим намекнула на разрыв с любимым человеком

МакSим. Фото: Инстаграм.

Певица МакSим заинтриговала поклонников: в Инстаграме она опубликовала пост, в котором намекнула на разрыв с любимым человеком. Поклонники артистки поддерживают ее и просят не унывать, уверяя, что все еще наладится.

Пока певица предпочитает не говорить, что за перемены произошли в ее жизни. И только признается, что эти перемены ее не радуют.

- И как всегда, под Новый год, красивое расставание! «Прощай, кошка!» «Прощай, прощай», — отвечала я, зная, что уже в конце января снова сдамся и опять в ту же реку, но что-то уже голова закружилась. Схожу с этой карусели! Спасибо! Все было красиво!, - написала 38-летняя МакSим.

Подписчики певицы искренне желают ей счастья в личной жизни, отмечая, что все, что ни случается, - к лучшему.

«Главное, будь счастлива и здорова. Нам больше ничего не надо! Не переживай, ты сильнее всех на свете. Любим тебя, с тобой всегда. Спасибо, что с нами, что здорова»; «С Новым Годом, Марина! Пусть этот год подарит тебе только радость, счастье и незабываемые мгновения жизни. Пусть близкие будут всегда рядом, крепкого здоровья всей вашей семье и, конечно, тебе! Пусть все твои мечты-цели превращаются в реальность! Любим», - пишут фолловеры в комментариях.

Певица с дочками. Фото: Инстаграм.

Ранее певица поздравила поклонников с Новым годом и призналась, что отгородилась почти от всех друзей и знакомых после того, как вышла из больницы.

- Этот год мне преподнёс гору сюрпризов и заставил отгородить от себя 90% всего своего общения. И нет при этом ни обиды, ни злости, наоборот, такая легкость на душе! Желаю всем встретить 2022 год с чистым и открытым сердцем! – написала певица.

Поклонники заверили ее, что она поступает абсолютно правильно. «Если эти 90% вышли из круга общения, значит не так нужны. Главное, чтобы свои, дорогие люди были рядом», - пишут они.

Уходящий год выдался для певицы невероятно тяжелым. Она заболела коронавирусом и чудом выжила, проведя почти два месяца в медицинской коме. За время болезни Марина сбросила вес до 34 килограммов. Несмотря на то, что певица прилагает все усилия для восстановления, она по-прежнему остается очень худенькой. МакSим ежедневно делает лечебную гимнастику и дыхательные упражнения. В ближайшие месяцы ей запрещены перелеты и концертные выступления. По мнению специалистов, для полного восстановления артистке понадобится примерно год.

В интервью Ксении Собчак певица рассказывала, что пока она лежала в медикаментозной коме, у нее дважды останавливалось сердце.

- Все осложнения, которые могли быть, произошли. И кровотечение, и септический шок, и каждый день меняли стратегию по спасению, ничего не получалось, - призналась Марина. - После того как закроют крышку гроба, ничего не заканчивается, все только начинается. Когда я находилась в коме, я была в другой реальности. У меня имелось четкое осознание того, что моя настоящая жизнь менее реальна. Я почувствовала себя в полете, мне было очень хорошо. Это было принятие и спокойствие. Страха смерти у меня не возникло.