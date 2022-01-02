Новому мэру Нью-Йорка уже в первый рабочий день пришлось вызывать полицию

Эрик Адамс вступил в должность, произнеся слова присяги на Таймс-сквер Фото: REUTERS

В новогоднюю ночь новый мэр Нью-Йорка Эрик Адамс вступил в должность, произнеся слова присяги на Таймс-сквер.

Адамс стал 110-м мэром Города Большого Яблока и вторым темнокожим, занявшим этот пост.

– Торжественно клянусь, что буду соблюдать Конституцию США, Конституцию штата Нью-Йорк и Устав города Нью-Йорк и буду ответственно исполнять обязанности мэра города Нью-Йорк. Да поможет мне Господь, – произнес отставной полицейский.

На посту мэра Нью-Йорка Адамс сменил своего однопартийца-демократа Билла де Блазио, набрав две трети голосов избирателей.

Свою предвыборную кампанию Адамс построил на необходимости вплотную заняться безопасностью граждан. После беспорядков, которые захлестнули город во время антирасистских выступлений, а также падения уровня общественного порядка на фоне пандемии, избранная тактика принесла свои плоды – конкурент Адамса Кертис Слива набрал на выборах немногим более четверти всех голосов. Впрочем, вполне возможно, что свою роль в предпочтениях жителей Нью-Йорка сыграл и тот факт, что Слива - республиканец.

В первый же рабочий день на посту градоначальника Адамсу пришлось обращаться в службу спасения – новоиспеченный мэр набрал 911 из-за драки, которую он увидел из окон своего офиса.

Быстро прибывшие полицейские разняли дерущихся и увезли их в участок.