Министр из Израиля обвинила авторов песенного хита в унижении «русских» соотечественниц

Омер Адам – выходец из семьи Адамовых, перебравшейся в свое время в Израиль с территории бывшего СССР Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Министр транспорта Израиля, лидер партии «Авода» Мерав Михаэли обрушилась с обвинениями на новую песню популярного исполнителя Омера Адама.

По мнению высокопоставленной госчиновницы, слова песни содержат унизительные намеки на лень, доступность и чрезмерную любовь к алкоголю со стороны «русских» израильтянок.

– Я была бы рада, как Омер Адам, не замечать последствий расистских, сексистских и унизительных слов песни. Я была бы рада, но не могу. Потому что я уже много лет вынуждена иметь дело с разрушительными последствиями подобных песен и культурой, которую они представляют и создают, – заявила госпожа министр.

В песне Адама «Какдила», приуроченной к Новому году, русскоязычные девушки и впрямь выглядят так, как будто они употребляют алкоголь, производят впечатление легкодоступных, жалуются на трудности языка иврит, на котором говорят только «нет» и «да», да и то с сильным акцентом.

Министр транспорта Израиля - не первая, кто обратил внимание на новое творение 28-летнего деятеля поп-культуры: ранее с подобным же разбором песни выступил журналист издания «Едиот ахронот» Эйнав Шиф. Журналист напомнил, что сам певец Омер Адам – выходец из семьи Адамовых, перебравшейся в свое время в Израиль с территории бывшего СССР, а его новое творение не отличается ни оригинальностью, ни смыслом и использует растиражированные штампы.

– «Какдила» – это сплошной набор унизительных посылов, не имеющих даже подтекста, в который можно было бы вникать. – написал Шиф.