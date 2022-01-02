110 долларов за 125 граммов: Как лже-целитель подсадил США на болотную грязь

Миллионы людей, ориентированных на здоровый образ жизни, расхватывали «чудодейственную» грязь канадских болот Фото: Shutterstock

Мечта о чудо-лекарстве разбилась об умелый пиар и чужую алчность. В США и Канаде регуляторные органы в области здравоохранения остановили продажу «чудодейственного» препарата ВОО, который получил сверхъестественную популярность на североамериканском континенте в 2021-м году. Все началось с того, что партии «волшебного» снадобья стали задерживать на границе, а следом компания-производитель объявила о закрытии. Сотни тысяч людей взвыли, потеряв деньги и так и не дождавшись чудо-препарата. «Комсомолка» узнала, как лекарственная «МММ» захватила умы канадцев и американцев.

ВЫПЕЙ. НАМАЖЬ. ИСКУПАЙСЯ

Публикации в социальных сетях с заманчивыми и многообещающими предложениями стали появляться в мае. На снимках счастливые люди, чаще всего женщины, которые обильно мажут лица и тела непонятной черной жижей, пьют ее и даже окунают в наполненные ею кадки младенцев. Все публикации снабжались хештегом #BOO (Black Oxygen Organics).

На сайте канадской компании-производителя было заявлено, что BOO - это уникальная фульвокислота, соединение, полученное в результате гниения древних растений, некогда произраставших на торфяных болотах канадского Онтарио. За 125 грамм ценной болотной грязи, упакованной в гладкий черный пластиковый пакет, продавцы просили 110 долларов (почти 7,5 тысяч рублей). Деньги немаленькие, но не дороже здоровья, полагали потребители.

«Дар земли. Выпей. Намажь. Искупайся» - гласил лозунг.

Производитель рекомендовал принимать чудодейственную грязь всем, вне зависимости от возраста и пола, и обещал, что ВОО способствует улучшению функций мозга и сердца, избавляет организм от вредных токсинов, выводит тяжелые металлы, пестициды и паразитов.

39-летняя американка Моника Вонг наткнулась на рекламу ВОО в Facebook. Пост в соцсетях был убедителен, в нем были приведены свидетельства, что ВОО способствует потере лишнего веса, очищает кожу и зубы, борется с различными болезнями и даже может изменить цвет глаз - с карего на голубой! На эти обещания женщина и купилась.

В течение двух месяцев Моника принимала чудо-грязь по чайной ложке, но обещанный эффект все не наступал. Вместо этого у нее начались проблемы с желудком и кишечником. А когда Вонг пожаловалась в одной из групп в соцсетях, распространяющих ВОО, на начавшиеся проблемы со здоровьем, ее просто заблокировали, а комментарий тут же раскритиковали.

ПАНДЕМИЙНАЯ ПОРА

К концу лета количество групп, через которые можно было приобрести чудо-грязь, росло в геометрической прогрессии, а все потому, что ВОО нельзя было купить в обычных магазинах или аптеках.

«Кто бы мог подумать, что от того, что я пью грязь, я буду чувствовать себя так хорошо», - восторгались участники этих групп. Некоторые уверяли, что ВОО защищает и лечит коронавирус, а также его можно использовать недавно вакцинированным для облегчения побочных реакций.

Летом реклама ВОО заполонила соцсети, миллионы людей, ориентированных на здоровый образ жизни, расхватывали «чудодейственную» грязь канадских болот. Блогеры и известные артисты выкладывали в Инстаграм и TikTok видео и фото с рассказами о пользе волшебной жижи, называя ее эликсиром. Возможно, как затем отмечали аналитики, ВОО не получил бы такой популярности, если бы не благодатная почва: пандемия, распространение идей антиваксеров, повышенное внимание к околомедицинским шоу.

ЭФФЕКТ ПИРАМИДЫ

Распространение ВОО велось по классической схеме финансовых пирамид: продавец получал прибыль не только от своих продаж, но и от продаж тех, кого ему удалось «завербовать». Эксперты отмечают, что число таких мошеннических схем, связанных с торговлей витаминами, биодобавками и натуральными продуктами и лекарствами, резко возросло во время пандемии в 2020 году.

У ВОО схема получения денег была запутана. Но принцип роста в компании был един: чем больше новых продавцов привлечет человек, тем быстрее он поднимется в рейтинге и будет больше зарабатывать.

«Я мать-одиночка, за первые пять недель я заработала 21 000 долларов в виде бонусов!» - говорилось в одном из постов. Ну как после таких заявлений устоять?!

В сентябрьском интервью вице-президента по развитию Black Oxygen Organics Рон Монтэрули сообщил, что за полгода продажи выросли с 200 тысяч до 4 млн долларов в месяц. Правда, реальная информация о фактическом доходе компании оказалась недоступна.

За созданием чудо-грязи стоял канадский предприниматель 59-летний Марк Сен-Онж. Он позиционировал себя как ортопед, натуропат, травник, ароматерапевт, кинезитерапевт и холистический практик. В 1989 году канадские власти оштрафовали его за медицинскую практику без лицензии. Но на этом Сен-Онж не успокоился и ушел «в подполье». В 90-е он начал торговать и лечить болотной грязью. Предлагал ее как лекарство от артрита и ревматизма, при этом не предлагая никаких успешных доказательств.

В 2016 году он объявил себя бизнес-тренером: «Я продаю грязь в бутылке. Позвольте мне научить вас продавать все, что угодно».

СМЕНА ИМЕНИ

Продажи ВОО шли успешно до тех пор, пока количество негативных отзывов не стало расти. Осенью компания Black Oxygen Organics объявила продавцам, что волна негатива исходит от завистников. Было предложено удалить существующие группы в соцсетях и создать их заново.

Новые группы появились под новыми названиями, аббревиатура «ВОО» уже не фигурировала, а отзывы клиентов о чудодейственном лекарстве были отредактированы.

В это же время Минздрав Канады объявил войну ВОО. Медики умоляли людей прекратить принимать грязь. Управление по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США тормозили поставки ВОО на границе.

В ноябре Black Oxygen Organics объявила о закрытии. Основатели компании исчезли со всеми деньгами, оставив сеть продавцов ни с чем. Те на протяжении нескольких осенних месяцев предлагали покупателям делать предварительные заказы.

Будущее Black Oxygen Organics туманно. Очевидно, что продавцы так и не получат деньги или чудо-грязь для распространения. Между тем, часть пострадавших от ВОО уже подала коллективный иск против компании-производителя.