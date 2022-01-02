Куда сдать елку после Нового года

Елки принимает и Московский зоопарк. Для вольеров с животными это и украшение, и кормовая база Фото: Михаил ФРОЛОВ

В российской столице во второй день нового года заработали пункты приема новогодних елей, сосен и пихт. Акция по переработке «праздничных» хвойных «Елочный круговорот» проводится в Москве каждую зиму с 2016 года.

- С сегодняшнего дня и до 20 февраля в городе будут работать более 580 пунктов приема новогодних елей для утилизации, - сообщил заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков. - 11 пунктов открыты на природных территориях.

«Елочный круговорот» привлекает москвичей к раздельному сбору мусора. Собранные на пунктах деревья затем перерабатываются в специальную щепу, которой затем просыпаются экологические тропы в парках и лесопарках города.

Хвойные принимают на пунктах бесплатно. Единственное условие - елочки нужно предварительно очистить от игрушек и мишуры. Адрес удобного вам пункта по приему елок можно подобрать на сайте mos.ru.

Отметим, что елки принимает и Московский зоопарк. Для вольеров с животными это и украшение, и кормовая база.

«Елки используются не только для украшения вольеров, но и как игрушки для животных, как пищевое обогащение среды для копытных. А котики - большие и маленькие - любят точить о них когти. В общем, полезная и многофункциональная штука», - объяснили в этом зоопарке.

Правда, речь идет только о деревьях, которые не распродали перед праздниками. У частников елки не берут - опасно.

«Использованные елки - сухие, не ароматные и не аппетитные к тому же на них могут быть остатки мишуры и так далее - для животных это будет опасно».