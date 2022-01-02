В Госдуме возмущены бесчеловечным «нацистским шабашем» на Украине

Помимо традиционной русофобии, на шествии звучали и антисемитские лозунги Фото: EAST NEWS

1 января, в годовщину рождения одного из идеологов украинского национализма Степана Бандеры, в Киеве и других городах Незалежной прошел марш его сторонников.

Помимо традиционной русофобии, на шествии звучали и антисемитские лозунги. Всё это вызвало резкую критику Вячеслава Володина, в своём телеграм-канале жёстко осудившего нацистский шабаш.

По словам Председателя Государственной Думы, Украина всё больше скатывается к «государству, в основе которого лежит националистическая идеология». Каковая идеология, указывает спикер, «направлена против всего человечества».

— Недопустимо, когда в XXI веке снова прославляют лидеров нацизма, которые организовывали зверства, были пособниками фашистов, сжигали дотла деревни, убивали стариков, женщин, детей, младенцев, — отметил Володин.

Он назвал «чудовищным» тот факт, что страны НАТО, вопреки всем признакам неофашистского реванша на Украине, поставляют туда вооружения.

В то же время Володин обратил внимание, что агрессивное шествие в Киеве не осталось вне поля зрения некоторых международных игроков — в частности, марш неонацистов осудил Израиль.

В заключение спикер пообещал поднять вопрос о «действенных мерах против стран, где процветает национализм» методами парламентской дипломатии — в ходе официальных встреч с зарубежными коллегами.

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