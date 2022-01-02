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Звезды2 января 2022 14:35

Манижа сменила пол, а Лолиту превратили в Барби: звезды в Новый год изменились до неузнаваемости

Зрители остались в восторге от итальянской импровизации Ивана Урганта «Ciao, 2021»
Алена МАРТЫНОВА
Алена МАРТЫНОВА
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Новогодний выпуск «Ciao, 2021» программы «Вечерний Ургант» удался.

Новогодний выпуск «Ciao, 2021» программы «Вечерний Ургант» удался.

Традиционные «голубые огоньки», которые из года в год ругают за одни и те же лица, застывшие в эфире на несколько десятилетий, похоже, теряют позиции. На пятки им наступают новые шоу, рвущие рейтинги как в Сети, так и на ТВ. Например, выпуск «Ciao, 2021» программы «Вечерний Ургант», который зрителям показали 1 января, стал хитом эфира и номер 1 в трендах YouTube, а кроме того, собрал тысячи «белиссимо» и «брависсимо» от восторженных итальянцев. И так - уже второй раз подряд.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Чао» уходящему году Иван Ургант впервые пропел 12 месяцев назад. Пандемия, закрытие границ, самоизоляция - наша жизнь поменялась так стремительно и кардинально, что оставаться в рамках привычного «Вечернего Урганта» на Новый год казалось невозможным. Так появилась пародия на праздничные концерты итальянской эстрады 1980-х с песнями на «макаронном» языке, вычурными прическами и фееричными нарядами звёзд. Дебютный выпуск оказался таким успешным, что Урганту, как главному «синьору», даже вручили настоящий орден Звезды Италии.

Максим Галкин.

Максим Галкин.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сергей Бурунов.

Сергей Бурунов.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

На этот раз авторы снова удивили зрителя. Формат оставили прежний, но состав артистов сменили и крепко поработали над их внешностью. Так, гладкоголовый Сергей Бурунов, он же Sergio Brunello, обзавёлся роскошной седой шевелюрой и стал похож, как отметили в Сети, на Льва Лещенко.

Светлана Лобода.

Светлана Лобода.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Алла Михеева.

Алла Михеева.

Максим Галкин - Massimo Galcini - предстал перед публикой с высоким начёсом и в леопардовой рубашке; Алла Михеева (Allegra Michele) стала обладательницей выдающейся накладной груди; Светлана Лобода (LABODA) в мехах превратилась в молодую Софи Лорен, а Лолита (Lola) в розовом комбинезоне, по собственному определению, сыграла роль «Барби на пенсии». Неузнаваем оказался и Баста с пышными усами и прической-«горшком», который вместе с Полиной Гагариной представил дуэт Vasco Vaculecci + Gaga Rini. Но дальше всех в перевоплощении пошла певица Манижа: наша участница «Евровидения» стала знойным мачо Manigi с брутальными бакенбардами и густой растительностью на груди… Единственный, с кем гримеры и костюмеры ничего не смогли сделать, - Валерий Леонтьев: в своём привычном образе он идеально вписался в стиль восьмидесятых.

Манижа.

Манижа.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Лолита Милявская.

Лолита Милявская.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Баста и Полина Гагарина.

Баста и Полина Гагарина.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Кстати, реальные итальянские звёзды тоже приняли участие в «Ciao, 2021», вот только к зрителям они обратились под видом «простых россиян». Например, Тото Кутуньо рассказал о себе как о композиторе Антоне Кутузове и попросил приглашать в шоу русских артистов. А завершился выпуск новогодним поздравлением Владимира Путина на итальянском языке. Президент, хоть и оказался ненастоящим (его «нарисовали» с помощью нейросетей), но выглядел вполне правдоподобно.

Юлия Пересильд.

Юлия Пересильд.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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