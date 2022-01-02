Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко испугался отпускать Зеленского на переговоры с Путиным

Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, который запомнился не профессиональной работой, а чередой скандалов, в том числе, и пьяном дебоше, который он вместе с сыном устроили в немецком аэропорту, выступил на украинском телевидении с «сенсационным заявлением». По его словам, нынешнего президента Украины Владимира Зеленского нельзя пускать на переговоры с Путиным один на один. Иначе это обернется катастрофой для Украины. Обозначенные им причины могут появиться в голове у человека только после новогоднего запоя.

- С чем он туда (на переговоры с Путиным – прим. авт,) пойдет? Мне кажется, что такая поездка означает только одно – желание закрыть компромат на себя лично. Тот компромат, который имеет Путин и российские спецслужбы против него, объявил Луценко в эфире телеканала «Украина 24» и напыжился, что и ему ведомы кое-какие тайны мира. - Не хочу говорить, какой он, хотя кое-что знаю.

- Отпускать туда президента Украины в таком состоянии один на один опасно, - заявил дальше Луценко и пояснил, что после разговора с Путиным Зеленский приедет, подписав ультиматум и скажет. - Смотрите, 175 тыс. войска (российских военных) не перейдут границу, но нам нужно провести референдум и признать автономный статус террористических "республик", я привез вам мир, никто не погибнет. Как это можно остановить? Это путь к смерти государства, а значит, к смерти каждого его верного гражданина.

Врачей в студии не было, поэтому диагноз Delirium tremens, то есть "Белая горячка" поставить было некому, хотя и так было видно, что Юрий Луценко совсем белый и очень горячий. Но это и неудивительно, сами понимаете, Новый год и все такое. Луценко выложил в своем аккаунте в "Фейсбуке" фотографии со встречи Нового года, где попеременно надевал специальные "новогодние" очки то на жену, то на кота. Не удалось ему поймать только собаку, которую он тоже хотел украсить аналогичным образом. Кстати, на этих семейных фото самым умным выглядит как раз пес.

Не хватает экс-генпрокурору внимания прессы и общественности, и он готов на любые шаги, чтобы всплыть на политической арене Украины. Вот, например, за неделю до встречи Нового года он выложил на Фейсбук некий «Проект заявления украинского и китайского генштабов»:

«Признавая свою историческую ответственность за создание того, что сейчас называется РФ, мы заявляем:

1. Россия получила свои европейские территории от киевских князей. И пока в Москве правили «наши» Хрущев и Брежнев, мы с пониманием относились к проблемам младшей сестры Расеюшки.

Но теперь Путин попал под влияние антикиевских сил и должен отдать украденную Вышгородскую икону Богоматери (которую они называют Владимирской), выплатить с процентами дань с 1169 года и покрасить мавзолей в национальные украинские цвета.

Иначе – придется отдавать исконно украинские территории от Смоленска по Волгу».

Дальше еще два похожих пункта из алкогольного бреда или того, что на Украине принято считать юмором. Только уже про Сибирь, Китай, улусы и «тюбетейку сестры хана» – «шапку Мономаха». Кстати, многие украинские читатели эти заявления Луценко восприняли всерьез.

Нет, Юрий Луценко, конечно, человек многих талантов, если он даже из тюрьмы, где сидел под следствием умудрился украсть тюремную кружку, а его жена получила Всеукраинское звание «Женщина третьего тысячелетия», но вот такие заявления про переговоры Зеленского с Путиным – это все же чересчур. Юра, кто тебе сказал, что Зеленского на порог (не говоря уж про корпоратив) переговоров с Путиным пустят, если пока на звонки из Киева в Кремле даже трубку телефонную не поднимают? Или это обстоятельство неизвестно экс-генпрокурору?

И что же это за тайный компромат, о котором Луценко говорит так загадочно и жмурясь, словно кот над сметаной. Неужели это то самое выступление Зеленского с игрой дуэтом на рояле со спущенными штанами, которое видел весь мир?

Честное слово, не удивлюсь, если Юрий Луценко, бывший генпрокурор Украины именно это считает тайным компроматом на Зеленского. Хотя последнему, будь он нормальным человеком, за рояль было бы стыдно в последнюю очередь. По сравнению с тем, что он совершил и наговорил на посту президента.