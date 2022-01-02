Неизвестный сбежал из Южной Кореи в КНДР

Неизвестный мужчина пересек границу Республики Корея, бежав в КНДР. Фото: EAST NEWS

Пограничники, патрулирующие границу между Северной и Южной Кореями, иногда сталкиваются со случаями незаконного пересечения демилитаризованной зоны. Почти всегда люди бегут из КНДР в Южную Корею. Во время пандемии власти Северной Кореи ввели новое суровое правило: открывать огонь на поражение в случае, если появится перебежчик. Это нововведение повлияло на количество дезертиров, бегущих с севера на юг. Также на снижении числа перебежчиков сказалось введение жестких ограничительных мер, в том числе на передвижение внутри страны, на фоне пандемии коронавируса, пишет BBC.

Во время новогодних праздников военные с опозданием зафиксировали первый побег в этом году. И каково было их удивление, когда неизвестный мужчина пересек границу, бежав в Северную Корею! Военные развернули спецоперацию по поиску перебежчика, которая растянулась на несколько часов. В это время Сеул, не зная жив ли мужчина или нет, даже обратился к Пхеньяну с просьбой в случае его обнаружения сохранить ему жизнь.

Спецоперация завершилась благополучно. Мужчина был найден в демилитаризованной зоне в районе 21:20 по местному времени 1 января, сообщили в Объединенном комитете военного штаба Южной Кореи.

Представители Министерства обороны Южной Кореи пообещали провести капитальный ремонт системы защиты границы дабы избежать повторения ситуации в будущем.

В прошлом году лидер КНДР Ким Чен Ын объявил чрезвычайное положение в стране и заявил о закрытии Пхеньяна после того, как пограничники обнаружили перебежчика с симптомами COVID-19.

Граница между Северной и Южной Кореями считается одной из самых укрепленных и охраняемых зон в мире. Она заминирована, окружена забором из электрической и колючей проволоки. По всей протяженности установлены камеры видеонаблюдения. Границу патрулируют вооруженные пограничники, контролирующие ситуацию 24 часа в сутки.