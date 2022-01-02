«Открылся для меня с неожиданных сторон»: Кристина Асмус призналась в любви бывшему мужу Гарику Харламову

Артисты прожили в браке больше семи лет. Фото: Инстаграм.

После развода Гарик Харламов и Кристина Асмус не раз публично подкалывали друг друга. Резидент «Камеди клаб» любит напоминать о том, что оставил Кристине половину своего роскошного загородного дома – мол, бывшая «оттяпала». Кристина же намекала, что муж затаил на нее обиду и не простил ее за разрыв. Но время идет, и, похоже, между экс-супругами в итоге установились хорошие отношения. Об этом Асмус рассказала в Инстаграме, подводя свои личные итоги года.

33-летняя Кристина решила вспомнить прошедший 2021 год, посвятив отдельный пост всем дорогим для нее людям, в том числе и бывшему мужу. Актриса поблагодарила экс-супруга за поддержку. Несмотря на все проблемы, они смогли сохранить мирные отношения ради дочки.

- Гарик Харламов - ты очень растешь. Открылся для меня недавно совсем с неожиданных сторон. Я рада, что сейчас у нас все так! – написала Кристина в Инстаграме, завершив подпись смайликом в форме сердца.

Несмотря на все проблемы, Гарик и Кристина смогли сохранить мирные отношения ради дочки. Фото: Инстаграм.

Кроме бывшего мужа Асмус поблагодарила своих коллег по театру и съемочным площадкам, с которым она работала вместе в 2021 году.

- Главный итог года (да и жизни, чего уж) — это люди! За прошедший год у меня случился взрыв любви и благодарности! Данила Козловский, Милош Бикович, Максим Виторган, Сергей Гилев, Риналь Мухаметов - вы не актеры-актерычи, вы очень кайфовые люди! Мечтаю еще поработать вместе! Олег Меньшиков, Клим Шипенко, Саша Петров, Даша Мельникова, Карина Асмус — мы держимся рядом и это круто! За вами в любую авантюру. Люди, спасибо! Без вас ничего не имеет смысла! – призналась актриса.

Сейчас Кристина с дочкой Настей отдыхает в Дубае. Компанию в поездке артистке составили ее сестра Карина и племянница. Путешествие в Арабские Эмираты Кристина организовала спонтанно. Актриса очень устала от работы и остро нуждалась в отдыхе. Поэтому неожиданно для себя самой накануне Нового года купила билеты в жаркую страну.

- Я не отдыхала два года. Выходных не было столько же, - написала Кристина на своей странице в соцсети. - На днях ехала после капельницы в машине и страшно опаздывала на свой спектакль. Приезд писал уже после начала спектакля, а метро в моём районе не водится. Да и сил на него не было. Короче, я психанула и взяла билеты в Дубай. Дорого я так понервничала. Поездка стала настолько неожиданной, что когда я ехала с дочкой в аэропорт, у меня даже не было забронированного отеля. В общем, я тут. Пока ничего не понимаю. У меня эмоциональная акклиматизация к слову «выходной».

В Инстаграме артистка показала свои апартаменты в отеле, где она проводит отпуск.

- Мы в Дубае уже в третий раз вместе, поэтому всегда берем номера с двумя спальнями. – рассказала Кристина, устроив промо-тур по своему номеру.

Дубайские апартаменты звезды оказались очень просторными. Изо всех окон номера открывается живописный вид на небоскребы. Но главным украшением апартаментов является огромная терраса. Она настолько большая, что на ней поместился приличных размеров бассейн. В нем весело плещутся дочка Асмус Настя и племянница актрисы. Кристина пошутила, что она не очень любит общаться с людьми, поэтому бассейн на собственном балконе – именно то, что ей нужно.