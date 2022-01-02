«У Вари ДЦП»: Светлана Бонарчук рассказала, как живет ее особенная дочь

Дочери Федора и Светланы Бондарчук Варваре 23 года.

У Федора и Светланы Бондарчук в браке родились двое детей. Их 30-летний сын Сергей –человек публичный, постоянно находится на виду. А вот о 23-летней дочери Варваре почти ничего неизвестно. Дочь режиссера родилась с ДЦП, долгое время супруги предпочитали скрывать от окружающих Варвару и ее диагноз. Лишь в 2021 году Светлана упомянула, что девочка родилась с особенностями. Модель подчеркнула, что в их семье воздерживаются от употребления таких слов, как «аутизм». В новом выпуске YouTube-шоу «Света вокруг света» Бондарчук рассказала, как сейчас живет ее дочь.

Светлана отмечает, что они с бывшим мужем специально не стали акцентировать внимание общественности на своей дочери, решив, что оно ей ни к чему. Экс-супруги почти не показывают фотографии Вари.

- Это наш выбор с бывшим мужем. Мы как родители имеем на это полное право. Мы не сделали из нее публичного человека, на то есть медицинские показания, - рассказала 52-летняя модель.

Светлана призналась, что она не любит жаловаться на трудности и выливать негатив на окружающих. Вместо этого она предпочитает советоваться с профессионалами, которые действительно могут подсказать верное решение проблемы. Это касается и такой тяжелой для нее темы, как болезнь Вари. Светлана подчеркнула, что ее дочь сейчас живет в России, в любви и заботе.

- Нет негатива, так как я не сторонница такие вещи выливать в общественное пространство. Те темы, которые могут сделать больно мне и моим близким, я не затрагиваю. Но хочу проговорить одну вещь. У меня есть Варечка, замечательная, она взрослая девочка. Она родилась с особенностями, это не было сразу очевидно, но, к сожалению, после года был поставлен определенный диагноз. У Вари ДЦП, этот ребенок никогда не жил в пансионатах, за границей, он жил в нашем доме. Есть люди, которые выбирают другой путь для своих особенных детей, каждому свое. Варя живет в комфорте, с родителями, с нянечками, с братом, племянницами, в окружении любящих ее людей. Если кому интересно, как она сейчас выглядит, вы можете посмотреть мою аватарку в Инстаграме, - рассказала Светлана.

Светлана и Федор Бондарчук объявили о разводе в 2016 году. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Светлана и Федор Бондарчук объявили о разводе в 2016 году. С тех пор оба они нашли свое счастье: Федор женился на красавице актрисе Паулине Андреевой. А Светлана вышла замуж за владельца дизайнерского агентства Сергея Харченко. Брак модели оказался на редкость удачным: они с новым мужем выглядят очень гармоничной парой.

Светлана и Федор познакомились еще студентами. Со стороны казалось, что в их семье все безоблачно. Однако недавно Светлана призналась, что все эти годы муж подавлял ее. Модель неожиданно рассказала, что в браке с ним она ощущала себя одинокой.

- Я даже ощущала одиночество, когда не была одинока. Ты можешь быть внутри, в семье, и быть одинокой, - рассказывала экс-супруга режиссера.