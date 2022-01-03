Ксения Бородина купила билет на самолет за 450 тысяч и возмутилась, что ей не дали подушку

Ксения Бородина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения Бородина решила провести новогодние каникулы на Мальдивских островах. Вот только билеты на самолет в праздники подорожали настолько, что их стоимость возмущает даже звезд, не привыкших экономить на собственном отдыхе. За место в салоне комфорт-класса телеведущей пришлось выложить 450 тысяч рублей. При этом Бородину до глубины души обидело то, что ей, заплатившей такие деньги, даже не досталось подушки и пледа. Так что девятичасовой перелет Ксении пришлось провести с минимумом комфорта.

- Хочется понять, почему когда билет стоит 450 тысяч с человека, люди даже не достойны пледа с подушкой?! Всего 40 пледов на весь борт, сказали. Чего? Эконом — 94 тысячи, комфорт — 450, про бизнес вообще молчу... он стоит миллион! Если такая разница с экономом, то почему вы не можете пошить на всех пледов и подушек?! Бред же! — высказалась в Инстаграме 38-летняя телезвезда.

Бородина выложила скрин с ценником своих билетов. За три места в салоне самолета – на себя и двух дочерей – она заплатила больше миллиона рублей.

За три места в салоне самолета – на себя и двух дочерей – телеведущая заплатила больше миллиона рублей. Фото: Инстаграм.

Возможно, Ксению нервирует еще и ситуация с бывшим мужем. Курбан Омаров почти каждый день высмеивает ее в Инстаграме, обвиняя в изменах с лучшим другом. Бородина в ответ язвительно замечает: «Видно, 17-летние любовницы уже не справляются», имея в виду то, что экс-супруг просто привлекает к себе внимание и пиарится на ее имени.

Напомним, Ксения Бородина и Курбан Омаров поженились в 2015 году, в браке у них родилась дочь Теона. Супруги постоянно выясняли отношения, Ксения не раз обвиняла благоверного в изменах. Телеведущая и бизнесмен то расставались, то сходились вновь. Но несколько месяцев назад Ксения не выдержала и подала на развод.

К слову, в теплые края после Нового года отправились многие звезды. На Мальдивы, как и Ксения Бородина, улетел актер Андрей Бурковский. Но большинство звезд решили не ехать слишком далеко и выбрали для отдыха Дубай. В Арабских Эмиратах проводят отпуск Регина Тодоренко, Кристина Асмус, Ляйсан Утяшева и Павел Воля. Кроме того, из Москвы в Дубай 2 января улетели Полина Гагарина и блогер Ида Галич.