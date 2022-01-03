Настю Каменских поздравляют с долгожданной беременностью

Потап и Настя Каменских. Фото: Инстаграм.

Поклонники Насти Каменских поздравляют ее с первой беременностью. Певица и ее муж Потап – красивая и очень любящая пара. Неудивительно, что многие мечтают, чтобы в их семье поскорей случилось пополнение. В Инстаграме Каменских поделилась снимком, сделанным у новогодней елки. На фото супруги позируют в объемных свитерах парной расцветки. Поклонники уверены, что под этим нарядом Настя скрывает округлившийся животик. На снимке певица действительно выглядит беременной, хотя характерную полноту ее фигуре вполне мог придать объемный наряд. Но подписчикам хватило даже этого намека, чтобы начать поздравлять Настю с будущим материнством.

«Так долго ждали, даже не верится»; «Настя на себя не похожа совсем… Может, она в положении, конечно, и изменилась чуток»; «Настя, желаю вам в 2022 году испытать счастье материнства»; «Беременна Настя»; «Тоже видится, что беременна? Ждем пост с подтверждением», - пишут в комментариях фолловеры.

Поклонники Насти Каменских поздравляют ее с первой беременностью. Фото: Инстаграм.

К слову, сам Потап уверен, что у них будет много наследников, но говорит, что всему свое время.

- Когда мы будем благословлены, это обязательно случится. Мы очень хотим детей. Я вообще хочу пятерых детей! Один уже есть, значит осталось четыре, - сообщил как-то артист.

Потап и Настя Каменских вместе уже 11 лет, но поженились артисты только в 2019 году. Влюбленные долго прятали свои отношения, так как артист был женат на Ирине Горовой, с которой он прожил вместе 14 лет. В 2008 году она родила артисту сына Андрея. Потап разошелся с женой около пяти лет назад, но бывшие супруги продолжали работать вместе. Во всех интервью Настя отрицала, что влюблена в своего коллегу по сцене. А Потап долго не решался сказать жене, что любит другую. В интервью украинскому телеканалу «1+1» артист признался, что боялся обидеть мать своего ребенка.

В конце концов Потап собрался с духом и честно признался в изменах.

- Не мучай другого человека. Ну, приди, скажи, что у нас не получается. Для меня это было очень сложно, было очень больно. Тогда сердце разбивалось. У меня хватило сил это сделать. Сейчас я смотрю и понимаю, что я все сделал правильно. Я очень счастливый человек. Я послушал свое сердце, - рассказал музыкант в одном из интервью.

Хотя расставание далось непросто, супруги сохранили дружеские отношения. Сейчас они вместе руководят продюсерским центром MOZGI, а также принимают одинаковое участие в воспитании сына Андрея. Настя Каменских сумела подружиться с мальчиком, Андрей периодически ездит на отдых вместе с отцом и его новой женой. А вот отношения с Ириной Горовой Настя не поддерживает – они не общаются.