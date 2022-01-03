55-летняя Холли Берри вышла замуж за музыканта

Холли Берри. Фото: EAST NEWS

Холли Берри встретила 2022 год в новом статусе: 55-летняя голливудская звезда вышла замуж за 52-летнего певца Вана Ханта. Влюбленные встречаются с осени 2020 года. И вот теперь их отношения вышли на новый уровень. Новогоднюю ночь пара встретила на тропическом острове. В Инстаграме Холли поделилась фотографией, сделанной в часовне. Актриса и ее избранник стоят так, словно обмениваются свадебными клятвами. На следующем кадре Холли делает селфи в обнимку с Ваном.

- Ну что ж, это официально! – подписала фото звезда фильма «Женщина-кошка».

В Инстаграме Холли поделилась фотографией, сделанной в часовне.

Правда, поклонники до конца не уверены, что Холли все-таки связала себя узами брака. В сторис Инстаграма актриса сообщила, что они с бойфрендом просто веселились и дурачились в новогоднюю ночь. Так что, возможно, снимки в часовне были просто праздничным розыгрышем.

Ван Хант – музыкант, обладатель премии «Грэмми». У него есть взрослый сын Дрейк от предыдущих отношений, который, как и его отец, увлекается музыкой. Холли Берри воспитывает двоих детей от предыдущих браков. 15-летнюю дочку Налу Холли родила от 44-летнего канадского манекенщика Габриэля Обри. Недавно Берри через суд добилась сокращения алиментов своему бывшему мужу. Актриса платила ему 16 тысяч долларов в месяц, теперь он будет получать от звезды 8 тысяч долларов. Суд пересмотрел условия соглашения после того, как Берри назвала алименты вымогательством и заявила, что старые правила устарели.

Влюбленные встречаются с осени 2020 года. Фото: Инстаграм.

С Обри артистка ведет судебные баталии уже много лет подряд. Расставшись с ним, Холли вышла замуж за французского актера Оливье Мартинеса. В 2014 году Берри хотела навсегда покинуть Голливуд и США, переехав на родину мужа в Париж. Но Обри был против переезда дочки. Суд не только отказал артистке, но еще и заставил Холли платить бывшему бойфренду щедрые алименты, так как дочь они воспитывают совместно. А поскольку гонорары актрисы куда как выше доходов стареющего манекенщика, суд обязал ее содержать бывшего гражданского мужа.

Берри была вынуждена пойти на такие условия ради того, чтобы Нала осталась жить с ней. Обри признали малоимущим, при этом он не спешил устраиваться на работу, а все полученные деньги тратил на себя. В итоге Холли подала встречный иск и потребовала уменьшить сумму алиментов до трех тысяч долларов в месяц. Она настаивала на том, чтобы Обри нашел себе, наконец, работу и перестал жить за ее счет. А три тысячи в месяц, по ее мнению – вполне достойная сумма для того, чтобы обеспечить Налу в те дни, которые она проводит у отца.

Ее второй ребенок, 9-летний Матео, появился на свет в браке с Мартинесом. В одном из интервью Холли упомянула о материнстве – актриса жалеет, что родила детей так поздно. Берри утверждает, что ей очень нравилось быть беременной, и говорит, что у нее могло бы быть по меньшей мере пять детей, если бы не ее сильная занятость.