Во Франции запретили использовать пластиковые пакеты

В перечне продуктов, которые ни при каких обстоятельствах теперь нельзя продавать в пластиковых пакетах – более 30 наименований плодовых Фото: EAST NEWS

С 1 января 2022 года во Франции вступило в силу постановление, запрещающее продавать в супермаркетах овощи и фрукты в пластиковой упаковке.

В стране, где в пластик упаковывали более трети продаваемых продуктов, новшество сочли настоящей революцией. И борцы за экологию от этого в восторге.

Чего не скажешь про производителей, которым пришлось не только приобретать новое оборудование для упаковки продукции, но и повышать стоимость из-за этого отпускную стоимость товаров.

- У меня договор с полусотней французских фермеров, которые поставляют мне яблоки, - рассказывает директор небольшой компании по продаже фруктов Жак-Люк Сури. – За новое оборудование, которое пакует яблоки и груши в бумажные контейнеры, мне пришлось заплатить €100 тысяч.

В перечне продуктов, которые ни при каких обстоятельствах теперь нельзя продавать в пластиковых пакетах – более 30 наименований плодовых, среди которых яблоки, лимоны, перец, груши.

В странах Евросоюза с 3 июля 2021 года уже действует запрет на использование некоторых вещей из одноразового пластика. В Старом свете уже не нельзя использовать одноразовую посуду из пластика, пластиковые соломинки для коктейлей. Там вообще поставили цель к 2040 году полностью отказаться от использования пластика в производстве.

Следующим во Франции станет запрет на упаковку в полиэтилен журналов, а в рекламных объявлениях обязательным станет упоминание альтернативных способов перемещения – пеших прогулках, велосипедах и автомобилях на природном топливе.