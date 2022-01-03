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В мире3 января 2022 5:15

В США расчет число пострадавших от возрастной дискриминации

Google выплатил $11 миллионов компенсации жертвам эйджизма, но огромный штраф не изменил кадровой политики
Юрий МАЙБОРОДА
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Cредний возраст сотрудников Google составляет 30 лет

Cредний возраст сотрудников Google составляет 30 лет

Фото: EAST NEWS

Американские исследователи рынка труда установили, что за последние три года количество случаев возрастной дискриминации на работе возросло на 17%, а число увольнений людей старше 50 лет за минувший год утроилось.

Согласно опросу, проведенному социологами среди персонала высокотехнологичных компаний США, выяснилось, что средний возраст сотрудников Apple составляет 31 год, работники Intel – на год старше, тем, кто работает в Google и Amazon в среднем 30 лет, а сотрудникам Meta и LinkedIn – и того меньше, всего 29 лет.

И это не случайность, а целенаправленная стратегия, проводимая кадровиками крупных корпораций.

В 2019 году Google заключил мировое соглашение по коллективному иску: 227 человек обвинили компанию в эйджизме – дискриминации по возрасту. Цифровой гигант заплатил компенсацию в размере $11 миллионов и пообещал, что изменит свой подход к подбору сотрудников, признавая право людей старшего поколения на получения должностей, которым они соответствуют. Однако ситуация не изменилась, и претендентам в возрасте старше 40 лет, нередко отказывают в приеме на работу по самым разным, почти всегда надуманным поводам.

Среди объяснений отказов встречаются «несоответствие технологическим требованиям» и «культурное несоответствие». Последняя причина в последнее время стала настоящей палочкой-выручалочкой для кадровиков.

Специалисты пытаются убедить работодателей в том, что люди старше 50 лет не только вполне способны выполнять свою работу не менее быстро и качественно, чем их молодые коллеги, но и обладают достаточным жизненным и профессиональным опытом для того, чтобы составить им конкуренцию. Пока безрезультатно.

– В 2022 году, если год выдастся спокойным, 35% всей рабочей силы, занятой в экономике, окажутся людьми в возрасте 50 лет и старше. Те из организаций и компаний, которые стремятся к экономическому процветанию, должны будут внести коррективы в свою деятельность, чтобы искоренить явление эйджизма. Игнорирование этого аспекта и укрепление концепции «мир принадлежит молодым» в конечном итоге только повредит чистой прибыли, – считает доктор наук, эксперт в сфере организационного лидерства Равит Орен.

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