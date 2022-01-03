В США расчет число пострадавших от возрастной дискриминации

Cредний возраст сотрудников Google составляет 30 лет Фото: EAST NEWS

Американские исследователи рынка труда установили, что за последние три года количество случаев возрастной дискриминации на работе возросло на 17%, а число увольнений людей старше 50 лет за минувший год утроилось.

Согласно опросу, проведенному социологами среди персонала высокотехнологичных компаний США, выяснилось, что средний возраст сотрудников Apple составляет 31 год, работники Intel – на год старше, тем, кто работает в Google и Amazon в среднем 30 лет, а сотрудникам Meta и LinkedIn – и того меньше, всего 29 лет.

И это не случайность, а целенаправленная стратегия, проводимая кадровиками крупных корпораций.

В 2019 году Google заключил мировое соглашение по коллективному иску: 227 человек обвинили компанию в эйджизме – дискриминации по возрасту. Цифровой гигант заплатил компенсацию в размере $11 миллионов и пообещал, что изменит свой подход к подбору сотрудников, признавая право людей старшего поколения на получения должностей, которым они соответствуют. Однако ситуация не изменилась, и претендентам в возрасте старше 40 лет, нередко отказывают в приеме на работу по самым разным, почти всегда надуманным поводам.

Среди объяснений отказов встречаются «несоответствие технологическим требованиям» и «культурное несоответствие». Последняя причина в последнее время стала настоящей палочкой-выручалочкой для кадровиков.

Специалисты пытаются убедить работодателей в том, что люди старше 50 лет не только вполне способны выполнять свою работу не менее быстро и качественно, чем их молодые коллеги, но и обладают достаточным жизненным и профессиональным опытом для того, чтобы составить им конкуренцию. Пока безрезультатно.

– В 2022 году, если год выдастся спокойным, 35% всей рабочей силы, занятой в экономике, окажутся людьми в возрасте 50 лет и старше. Те из организаций и компаний, которые стремятся к экономическому процветанию, должны будут внести коррективы в свою деятельность, чтобы искоренить явление эйджизма. Игнорирование этого аспекта и укрепление концепции «мир принадлежит молодым» в конечном итоге только повредит чистой прибыли, – считает доктор наук, эксперт в сфере организационного лидерства Равит Орен.