Уроки долголетия от супергероев. Чему стоит поучиться у персонажей комиксов

Халк страдает ожирением, у него нестабильный сердечный ритм, и он признается, что живет в постоянном стрессе, испытывая гнев

Оптимизм, сохранение и укрепление социальных связей, психологическая устойчивость и физическая активность. Вот столпы долголетия, которые подсмотрели австралийские ученые у… супергероев.

В декабре в журнале BMJ группа специалистов во главе с профессором Рутом Хаббардом, руководителем гериатрической медицины в Университете штата Квинсленд (Австралия), представили необычное исследование, изучив образ жизни и суперспособности героев комиксов.

ХАЛК

В тот момент, когда этот персонаж превращается из обычного человека в супергероя, его сердечный ритм зашкаливает за 200 ударов в минуту. А это говорит о предрасположенности к нерегулярному сердцебиению, что указывает на высокий риск инсульта, деменции и преждевременной смерти.

«Халк страдает ожирением, у него нестабильный сердечный ритм, и он признается, что живет в постоянном стрессе, испытывая гнев. Это может сказаться на продолжительности жизни», - пишут ученые.

ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА

ТЧалла, как в миру зовут африканского супергероя, - образец для тех, кто стремится к долгой жизни. Во-первых, он следит за своим питанием и отдает предпочтение вегетарианству. Многие медики советуют в старшем возрасте пересмотреть свой рацион и чаще отдавать предпочтение овощам, фруктам и зелени. Во-вторых, у него высокий интеллектуальный уровень, который он поддерживает. Активно работающий мозг — защита от деменции и болезни Альцгеймера.

ТЧалла, как в миру зовут африканского супергероя, - образец для тех, кто стремится к долгой жизни

ЧЕРНАЯ ВДОВА

Исследователи пришли к выводу, что из-за того, что детство Наташи Романофф (настоящее имя Черной вдовы) было тяжелым, она подвергалась издевательствам со стороны взрослых, то с годами риск психических и физических заболеваний у нее может повыситься.

Также негативно может сказаться, что в юные годы Наташу насильственно стерилизовали - эта травма может привести как к остеопорозу и болезням сердца, так и депрессии и слабоумию.

Наташа Романофф

ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Богатство, которым обладает миллиардер Тони Старк, скрывающийся в костюме Железного человека, разумеется, предполагает доступ к любым медицинским новшествам и препаратам. А высочайший уровень интеллекта, которым он славится, способствует снижению риска деменции в старости.

Но при этом Железный человек страдает от полученного в молодости ранения, из-за этого в его груди остались осколки, задевшие сердце. Портативный ядерный реактор, вмонтированный в грудь Тони Старка, помогает поддерживать его жизнь и является источником энергии для брони.

Изучив всю информацию о ранении сердца Железного человека, австралийские ученые так и не смогли поставить точный диагноз и сказать, что конкретно было задето осколками и каким образом ядерный реактор помогает Старку жить. Между тем, они уверены, что Тони Старк страдает посттравматическим стрессовым расстройством из-за пережитого стресса, что в будущем может привести к депрессии и ранней смерти.

Чтобы не усугубить это, исследователи советовали бы супергерою не возвращаться к своему прошлому образу жизни - воздерживаться и дальше от курения и злоупотребления алкоголем.

Железный человек страдает от полученного в молодости ранения, из-за этого в его груди остались осколки, задевшие сердце

ЧЕЛОВЕК-ПАУК

Вот на кого ученые советуют не равняться, так это на Питера Паркера, который надевает костюм Человека-паука. Уже в юном возрасте он начал пропадать по ночам, когда следует соблюдать 8-часовой сон, - темные дела мафиози проворачивают в темное время суток, а днем у Питера учеба. Недостаток сна повышает риск сердечных заболеваний, диабета и болезни Альцгеймера.

«Отсутствие сна может привести к развитию ожирения и ухудшению внимания», - отмечают ученые в своем исследовании.

Вот на кого ученые советуют не равняться, так это на Питера Паркера, который надевает костюм Человека-паука

При этом регулярные силовые и скоростные тренировки могут благотворно сказаться на здоровье супергероя в старости. Возможно, ловкость и быстрая реакция помогут избежать ему травм и переломов в старшем возрасте.