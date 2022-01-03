Китаец, которого похитили в детстве, встретился с родной матерью спустя 33 года

Мать и сын встретились в Новый год

37-летний Ли Цзинвэй наконец-то увиделся со своей родной мамой, с которой его разлучили похитители 33 года назад. В 1989 году Ли было всего четыре года. Он рос в маленькой деревне в провинции Юньнань на юго-востоке Китая, когда однажды его выкрали торговцы детьми и передали в новую семью за 2 тысячи км от родного дома. Как потом вспомнил Ли в интервью, выкрасть его помог их сосед, который заманил мальчика игрушкой.

«Это были бесконечные ночи тоски по дому, - признается мужчина. - Каждый день я скучал по своей родной семье».

Почти ежедневно Ли рисовал по памяти свой дом, природу, соседей, чтобы восстановить в памяти то, что окружало его до похищения.

Когда Цзинвэй стал старше, он решил отыскать биологических родителей. Его вдохновила история Го Гантана, который положил всю жизнь на поиски украденного 2-летнего сына Го Синьчжэня. Мужчина проехал весь Китай на старом мотоцикле, расклеивая объявления о пропаже сынишки и расспрашивая о нем у окружающих. В прошлом году, спустя 24 года семья воссоединилась.

Ли Цзинвэй обратился в полицию, рассказав им все, что помнил о своем детстве. Также он предоставил свои рисунки и карту деревни, нарисованную по памяти. Именно благодаря ей полицейским удалось установить местность. Они сравнили ДНК-тесты жительницы предполагаемой деревни, которая ранее сообщала о пропаже сына, и Цзинвэя. Результаты подтвердили прямое родство. Мать и сын встретились в Новый год.

Цзинвэй признается, что благодарен своим приемным родителям, несмотря на ту трагедию, которую он пережил в детстве. Они вырастили его в любви, воспитав настоящим человеком. Мужчина отметил, что не станет подавать на них в суд по примеру других взрослых, которые в детские годы стали жертвами киднэппинга.

В конце ХХ века в Китае активизировалась торговля детьми. Этому способствовала государственная политика, разрешающая семьям, живущим в городах, иметь только одного ребенка. Жертвами похитителей становились малыши, которые еще плохо говорили, не помнили своего имени и имени родителей, а также адреса.

Похищенных мальчиков передавали парам, которые мечтали, чтобы сын заботился и содержал их в старости. А девочек продавали тем, кто хотел заполучить домохозяйку или хотели вырастить невесту для собственного сына.