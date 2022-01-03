Эксперты предсказали замедление российской экономики

В новом 2022 году аналитики не предвещают таких же активных темпов роста отечественной экономики, которые мы получили в 2021 году во многом благодаря эффекту низкой базы. Фото: Shutterstock

В новом 2022 году аналитики не предвещают таких же активных темпов роста отечественной экономики, которые мы получили в 2021 году во многом благодаря эффекту низкой базы.

Рост российского ВВП замедлится до 2,5%. В конце декабря во время пресс-конференции президент Владимир Путин заявлял, что рост экономики России в 2021 году может составить 4,5%, а Минэкономразвития давало прогноз в 4,3%. На 2022 год Минэк предположил замедление темпов роста до 3%, а Центробанк осторожно назвал цифру в 2-3%, следует из опроса экспертов, проведенного РИА Новости,

Такой же прогноз в ноябре прошлого года давал «Центр развития» Высшей школы экономики. По мнению почти трех десятков опрошенных ВШЭ экспертов, в 2022 году рост ВВП России снизится до 2,5%, а в долгосрочной перспективе российская экономика будет расти темпом около 2% в год. И тот же уровень в 2,5% в 2022 году предсказывают и эксперты Bloomberg.

Драйвером роста экономики прошлого года было потребление, активность которого в новом году снизится, уверен главный аналитик «Промсвязьбанка» Денис Попов. Он предвещает, что население будет брать меньше кредитов и больше копить. Об этом же говорит иглавный экономист банка «Уралсиб» Алексей Девятов. Попов также предсказывает, что в 2022 году стоит ждать восстановления выездного туризма.

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