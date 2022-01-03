Bild: Шольц и Путин могут встретиться уже в январе

Немецкая газета Bild опубликовала сенсационную заметку, сообщив, что новый канцлер Германии Олаф Шольц готовится ко встрече с президентом России Владимиром Путиным. Фото: REUTERS

Немецкая газета Bild опубликовала сенсационную заметку, сообщив, что новый канцлер Германии Олаф Шольц готовится ко встрече с президентом России Владимиром Путиным. В тексте приводится, что Шольц избрал для себя приоритетом выстраивание добрососедских отношений с Россией, поэтому этот вопрос он будет контролировать лично.

Ссылаясь на анонимные источники, издание отмечает, что канцлер планирует начать выстраивать качественно новые отношения с Москвой с чистого листа. В частности, это коснется газового вопроса в целом и газопровода «Северный поток-2» в частности. Также одной из ключевых тем станет украинский кризис.

По данным Bild, советник канцлера, отвечающий за внешнюю политику, Йенс Плётнер заметил, что уже две недели занимается подготовкой встречи Олафа Шольца и Владимира Путина. Предположительно переговоры должны состояться уже в январе.

Избранный канцлером курс идет вразрез с линией, которой придерживается глава МИД ФРГ Анналена Бербок, а также представители партии «Зеленых». Они критично настроены против России и выступают категорически против запуска «Северного потока-2». В частности, Бербок пригрозила Москве серьезными последствиями, если Россия посмеет «вторгнуться» или оказать влияние на Украину.

Однако в правительстве Германии пока не смогли подтвердить информацию, представленную Bild. Официальный представитель кабмина Штеффен Хебештрайт заявил, что на этой неделе пройдут переговоры советника канцлера ФРГ Йенса Плётнера с представителями России и Франции. Ранее сообщалось, что на встрече будет присутствовать заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.

- О возможных встречах канцлера мы сообщаем в срок, пока сказать на эту тему нечего, - сообщил Хебештрайт. Обычно пресс-служба канцлера сообщает о его встречах за неделю.

В посольстве Германии в Москве также не смогли подтвердить информацию о готовящейся встречи на высшем уровне.

«Мы не можем этого подтвердить», - говорится в ответе немецкого диппредставительства.

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