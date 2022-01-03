Пародия на Юрия Дудя вышла в КВН. Он взял интервью у Татьяны Навки прямо в зале

Канонизация блогера случилась в финале Высшей лиги игры

Очень многим зрителям интернет-шоу до сих пор непонятно, почему нигде на телевизоре нельзя увидеть «свежих» звезд Youtube. Например, интервьюера Юрия Дудя. К слову, он сам отвечал на этот вопрос — во-первых, уже работал на «Матч ТВ», во-вторых, телек презирает и не желает в нем больше трудиться.

Зато в КВН решили восстановить справедливость и телевизионно канонизировали Дудя, сделав на него довольно травоядную пародию (в том же Youtube есть версии и повеселей).

В финале Высшей лиги музыкальный номер представила команда «Юра». Юмористы назвали Дудя самым известной Юрой в интернете.

В комедийном номере блогер с поднятыми волосами и вытаращенными глазами объявил, что собирался взять интервью у Дмитрия Пескова, но в итоге остановился на Татьяне Навке, сидевшей в жюри.

- У меня в гостях олимпийская чемпионка, чемпионка мира, обладательница Пескова — представил фигуристку артист, сыгравший Дудя. В зале местами прозвучал смех.

После чего на сцену выбежал упитанный молодой человек, представившийся пресс-секретарем пресс-секретаря президента. Под его носом были приклеены седые усы. Именно он ответил на вопросы про трех лучших юмористов прямо сейчас (Псаки, Байден и Зеленский) и прививку Дмитрия Пескова.

Сама Навка реагировала на довольно мягкие остроты благосклонно и улыбалась. После чего, получив слово от юмористов, поздравила страну с Новым годом.

- Здоровья, любви, счастья, веры в чудеса, сказки! - пожелала народу Татьяна и пригласила всех на сказочное шоу «Лебединое озеро», которое ставит.

После окончания номера фигуристка похлопала и одобрительно посмотрела на соседа по судейскому мостику — Константина Эрнста.