Премьеру фильма по Виктору Пелевину с Оксимироном переносят в четвертый раз, а у создателей миллионные долги

Фото: Кадр из фильма

Удивительный парадокс. Виктор Пелевин считается одним из самых почитаемых в России писателей. Живым классиком. Однако экранизаций его многочисленных романов практически нет. То проблемы с правами, то с финансами, то с реализацией проекта. Навскидку можно вспомнить разве что фильм «Generation P», не ставший хитом.

В 2006 году вышел вампирский роман автора «Ампир «В» про будущего сверхчеловека Рому Шторкина, которого посвящают в тайное общество кровососущих. В 2011 году началась работа над экранизацией фильма. Деньги дал Фонд кино и частные коммерсанты (Александр Мамут и Юрий Крестинский). Фактически снимать начали в 2017-м. В проект набрали массу звезд — главную роль сыграл Павел Табаков, а вместе с ним — Федор Бондарчук, Виктор Вержбицкий, Игорь Жижикин, Максим Дрозд, Вера Алентова, Марина Зудина, Андрей Смирнов и другие.

Фото: Кадр из фильма

Снимал фильм Виктор Гинзбург. Он же продюсировал. Он же писал сценарий на основе романа Пелевина. Картину досняли, смонтировали, после чего начали происходить мистические вещи. Премьеру переносили трижды. Рейтинг ожидания у проекта зашкаливающий, но выйти в кино он никак не может.

Даже рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) снялся в картине — чем не повод выпустить фильм? Музыкант вернулся с новым альбомом после шести лет паузы, и это обсуждали практически все.

Фото: Кадр из фильма

Но нет. Сперва планировалось выпустить фильм в ноябре 2018 года. Но денег на окончание работ не хватило. Их добирали через криптовалюту. Затем фигурировал первый квартал 2019 году. После началась пандемия коронавируса. В итоге с ноября прошлого года премьеру «Ампир V» перенесли на 31 марта текущего. При этом нет никаких гарантий, что это все же случится. Ведь Фонд кино подал судебный иск к создателям проекта и требует вернуть 84,3 миллиона рублей, ушедшие на производство проекта.

Фото: Кадр из фильма

Как оказалось, это возвратная субсидия. Государство выделило на съемки картины 60 млн рублей, а 24,3 миллиона — накапавший штраф.

— У нас не было возможности показать фильм последние три года, — объяснил ситуацию продюсер фильма Иван Засурский. — Наш прокатчик Sony подтвердит – 25 ноября было первой реальной датой релиза с начала пандемии, и то страшно: опять локдауны.

Судя по всему, большие федеральные каналы и онлайн-платформы не решились поддержать производителей картины «Ампир V», что в нынешних условиях конкуренции на рынке и ограничений может привести к весьма печальному результату.