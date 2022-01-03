Первый замминистра обороны исполнил мечту школьника из Мурманской области

Первый замминистра обороны Руслан Цаликов исполнил мечту Виктора Алинкина из Мурманской области, организовав ему осмотр атомного ракетного крейсера "Петр Великий" в рамках акции "Елка желаний".

Первый замминистра обороны Руслан Цаликов исполнил мечту Виктора Алинкина из Мурманской области, организовав ему осмотр атомного ракетного крейсера "Петр Великий" в рамках акции "Елка желаний".

Руслан Цаликов распорядился организовать ребенку экскурсию по флагманскому кораблю Северного флота.

- На причале перед кораблем мальчика встретил Дед Мороз, который поприветствовал его и лично провел экскурсию по палубе самого крупного и мощного боевого корабля в составе Военно-Морского Флота России, - рассказали kp.ru в Минобороны России.

После этого Виктора познакомили с комплексами вооружения, пригласили на главный командный пост, откуда осуществляется управление кораблем, ознакомили с основными внутрикорабельными системами.

Школьник увидел, как отдыхают и служат военные моряки. Виктора угостили сладостями, вручили новогодние подарки и пригласили принять участие в новогодних гуляньях, организованных на территории соединения надводных кораблей Северного флота для детей военнослужащих. Мальчикам предложили выбрать после школы профессию военного моряка.

Напомним, накануне Нового года Дед Мороз прокатил российских сирот из Лежневской школы-интерната для детей-сирот Ивановской области в кабинах боевых подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК "Ярс") одного из ракетных полков Тейковского ракетного соединения. Так командование Ракетных войск стратегического назначения приняло участие во Всероссийской благотворительной акции "Елка желаний".

Новогодняя благотворительная акция "Елка желаний" в Министерстве обороны РФ стартовала 23 декабря 2021 года под руководством Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. Минобороны России обратилось к организаторам акции с инициативой о передаче в адрес российского военного ведомства писем с желаниями от детей, чьи мечты непосредственно связаны с армией и флотом России.