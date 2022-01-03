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В мире3 января 2022 16:52

В НАСА изучили, как люди отреагируют на существование инопланетян

К исследованию этого вопроса были привлечены представители разных религиозных конфессий
Арина СУВОРОВА
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Специалисты пришли к выводу, что религиозные люди могут считаться более подготовленными к межпланетным контактам.

Специалисты пришли к выводу, что религиозные люди могут считаться более подготовленными к межпланетным контактам.

Фото: Shutterstock

Встретились как-то раз христианский священник, раввин и имам, чтобы поговорить о Боге и инопланетянах. Это не начало анекдота, а исследовательская программа НАСА. В 2016 году 24 религиоведов, богословов и представителей разных конфессий собрались в Центре теологических исследований Принстонского университета, чтобы обсудить, как могут отреагировать люди, узнав о существовании инопланетян.

Широкомасштабное исследование проводилось с 2015 по 2017 года. НАСА выделил грант в размере 1,1 млн долларов Центру теологических исследований на проведение астробиологической программы, в рамках которой и было изучена возможная реакция людей на контакты с внеземными цивилизациями. Тогда специалисты пришли к выводу, что религиозные люди могут считаться более подготовленными к межпланетным контактам.

Как рассказал директор Центра теологических исследований Уилл Сторрар, НАСА заинтересована в создании серьезной научной базы, включающей в себя сведения о загадочных явлениях, а также предполагаемую реакцию людей на обнаружение живых микроорганизмов на других планетах.

Преподобный доктор Эндрю Дэвисон, входивший в экспертную группу, занимается изучением взаимосвязи христианства и астробиологии. В своей книге «Астробиология и христианская доктрина», готовящейся к публикации, Дэвисон утверждает, что люди (даже те, кто придерживался атеистических взглядов) обратятся к религии, пытаясь определить для себя модель поведения в случае открытия внеземной жизни.

По мнению специалиста, нерелигиозное сообщество склонно переоценивать проблемы, с которыми верующие люди могут столкнуться, если будут обнаружены доказательства существования внеземных цивилизаций.

«Обнаружение инопланетной жизни может произойти и через 10 лет, и в следующем столетии, или никогда, - отмечает в своей книге Дэвисон. - Но если это все-таки случится, то полезнее заранее задуматься о последствиях».

Наука: Клуб любознательных