Второй из прославившихся пластическими операциями близнецов Игорь Богданов умер через 15 дней после брата

Игорь Богданов (в центре) умер через 15 дней после брата Гришки (слева). У Игоря осталась 38-летняя вдова - модель Жюли Жардон. Фото: REUTERS

В Париже умер Игорь Богданов – второй из известных на весь мир братьев-близнецов, прославившихся благодаря многочисленным пластическим операциям. Он скончался в парижском госпитале 3 января, всего через 15 дней после смерти брата Гришки Богданова. 72-летние близнецы ушли из жизни от тяжелой формы COVID-19, сообщает Daily Mail.

Когда-то братья с русской фамилией и дворянскими корнями (в Европе их звали Igor и Grichka Bogdanoff) были красавцами и вели собственное телешоу. Игорь и Гришка Богдановы родились во Франции, их отец - художник Юрий Михайлович Остасенко-Богданов - родом из Ленинграда. Во время войны 12-летнего Юрия, эвакуировавшегося в Слуцк, захватили немцы и угнали на работы в Германию. Оттуда ему удалось бежать в Испанию, а затем во Францию. Позже Юрий женился на чешской графине Марии Долорес Коловрат-Краковской, родившей ему близнецов.

Братья прославились благодаря физике – начинали они как научные работники. В 80-е годы симпатичные близнецы смогли пробиться на французское телевидение, где у них было собственное телешоу о научной фантастике. Братья написали несколько книг о теории Большого взрыва и даже выпустили каждый по диссертации. Правда, их научные труды раскритиковали другие исследователи. По мнению компетентных ученых, публикации Богдановых не имеют никакой научной ценности.

В 80-е годы симпатичные близнецы смогли пробиться на французское телевидение, где у них было собственное телешоу о научной фантастике. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Далеко за пределами Франции братья стали известны благодаря своей необычной внешности. Близнецы Игорь и Гришка Богдановы – одни из самых известных жертв пластической хирургии на планете. Богдановы были настоящими звездами французского экрана, но со временем их красота, как и слава, поблекли. Пытаясь сохранить молодость, братья сделали не один десяток пластических операций: подтянули кожу лица и век, установили в подбородки и щеки импланты, закачали в губы филеры. После многочисленных переделок Богдановы стали выглядеть, мягко говоря, своеобразно. Что, впрочем, не мешало им оставаться любимцами публики и женщин.

В отличие от Игоря Гришка Богданов никогда не был женат. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Одни из братьев, Гришка, не был замечен в громких романах. Он вел тихий и размеренный образ жизни. Вся слава героя-любовника досталась его брату. У Игоря остались шестеро детей от трех женщин. Последней любовью телеведущего стала очаровательная блондинка Жюли Жардон – 38-летняя французская модель.

Игорь и Жюли были вместе с 2015 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Игорь познакомился со студенткой факультета биологии и начинающей манекенщицей в 2015 году, и с тех пор пара жила в гражданском браке. Бог его знает, что белокурая богиня нашла в этом мужчине не самой ординарной наружности, да к тому же на 34 года старше нее. Но страсти в их союзе кипели нешуточные. В ноябре 2017 года, например, Жюли и Игорь крупно поссорились и расстались. А спустя несколько дней Богданов вломился в дом бывшей пассии, умоляя ее о прощении. В ответ Жюли вызвала полицию, и престарелого Ромео арестовали. Снимками Игоря тогда пестрел весь Интернет и страницы газет.

- Мой брат просто страстная натура, он такой темпераментный! – оправдывался перед журналистами его близнец Гришка Богданов.

«Неожиданно по прошествии времени ты стал моей второй семьей», - подписала Жюли кадр с Игорем. Фото: Инстаграм.

В 2020 году Жюли опубликовала в Инстаграме фотографию, на которой она нежно обнимает Игоря. «Неожиданно по прошествии времени ты стал моей второй семьей», - подписала она этот кадр. А в 2021 году Богданов подтвердил журналистам, что они с Жюли по-прежнему вместе и очень счастливы.

Жюли стала далеко не первой жертвой чар Игоря Богданова. Телеведущий был женат три раза. Последний раз он сыграл свадьбу в 2009 году с французской писательницей Амели де Бурбон-Парм – наследницей Бурбонов и пра-пра-правнучке Людовика VI-го. У пары родилось двое детей, что, впрочем, не уберегло их брак.