Кристина Асмус встретила Новый год на колесе обозрения в Дубае

Актриса встретила Новый год вместе с дочкой Настей в Дубае на высоте 250 метров. Фото: Инстаграм.

Кристина Асмус уехала на новогодние каникулы в Арабские Эмираты. Актриса встретила Новый год вместе с дочкой Настей в Дубае на высоте 250 метров. Ровно в полночь Асмус поднялась над городом на колесе обозрения, которое, по словам звезды, является самым высоким в мире.

- Мы встретили Новый год на колесе обозрения в Дубае! Прям на самом верху были в 00:00! Это самое высокое колесо обозрения в мире! Высота 250 метров, и наша кабинка (таких было всего несколько) была на самой высокой точке в момент наступления Нового года!. За 5 минут мы остановились и потом весь Дубай взорвался в огнях! Мы были выше салютов, это очень необычное ощущение! Нас в кабинке было 10 человек (мы вчетвером, ещё один русский и 5 людей из других стран). Но какая-то стеснительная кабинка у нас была. Я думала тусанём, а мы даже бокалами вместе не чокнулись, - рассказала звезда.

Кристина опубликовала несколько кадров, сделанных на колесе обозрения. Асмус выбрала для встречи Нового года розовом мини-платье, а ее дочка Настя - белоснежный воздушный наряд.

Кристина рассказала, что ей было сложно понять, когда наступил Новый год, потому что интернет на высоте не ловил, а часы на ее телефоне спешили на 20 минут. В итоге звезда «Текста» просто наугад закричала: «С Новым годом!».

Ровно в полночь актриса поднялась над городом на колесе обозрения. Фото: Инстаграм.

- Мы рандомным образом попали именно с этими людьми в кабинку и с ними встретили самую волшебную ночь в году. Жалко, что не сфоткались даже. Я там как-то тоже застеснялась. Но когда я танцевала, японцы снимали меня на телефон, - похвасталась актриса.

Компанию в поездке артистке составили ее сестра Карина и племянница. Путешествие в Арабские Эмираты Кристина организовала спонтанно. Актриса очень устала от работы и остро нуждалась в отдыхе. Поэтому неожиданно для себя самой накануне Нового года купила билеты в жаркую страну.

- Я не отдыхала два года. Выходных не было столько же, - написала Кристина на своей странице в соцсети. - На днях ехала после капельницы в машине и страшно опаздывала на свой спектакль. Приезд писал уже после начала спектакля, а метро в моём районе не водится. Да и сил на него не было. Короче, я психанула и взяла билеты в Дубай. Дорого я так понервничала. Поездка стала настолько неожиданной, что когда я ехала с дочкой в аэропорт, у меня даже не было забронированного отеля. В общем, я тут. Пока ничего не понимаю. У меня эмоциональная акклиматизация к слову «выходной».