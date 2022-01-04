Валерия и Иосиф Пригожин поздравили внучку Селин с первым днем рождения

Валерия и Иосиф Пригожин обожают внучку. Фото: Инстаграм.

Ровно год назад певица Валерия впервые стала бабушкой: у ее младшего сына Арсения родилась дочка Селин. Артистка души не чает в крохе, как и ее муж, продюсер Иосиф Пригожин. Супруги устроили домашний праздник в узком кругу, поздравив внучку с ее первым днем рождения.

Родители Селин поделились в Инстаграме кадрами торжества. На празднике кроме Валерии и Пригожина была также бывшая жена продюсера, с которой он остался в хороших отношениях. Мама девочки 23-летняя Лиана Шульгина посвятила дочурке трогательный пост в соцсети.

- Селин один годик. Даже не представляете, как сильно мы ее любим. Наш мир! Любимый, спасибо тебе, - написала Лиана.

С днем рождения Селин поздравила и Валерия.

- Нашей любимой Селинке исполняется годик. Солнце наше, радость бесконечная, счастье безграничное - как здорово, что она появилась в нашей жизни. Спасибо нашим деткам за такой драгоценный подарок, - проникновенно поблагодарила певица.

Родители Селин поделились в Инстаграме кадрами торжества. Фото: Инстаграм.

Поклонники певицы желают девочке и ее близким счастья и здоровья и присоединяются к теплым поздравлениям. «С первым годиком вашу прекрасную девочку. Пусть здоровенькой растет, счастливой, и удача ей сопутствует. С днем рождения, малышка и с Новым годом. Вы чудесные»; «Поздравляю милую куколку. Пусть ее жизнь будет невероятно счастливой, веселой и красочной! Желаю, чтобы ежедневно она открывала для себя этот прекрасный многогранный мир! Пусть ее солнечная улыбка будет сиять как можно чаще! Пусть растет красавицей и умницей на радость родным и близким!», - написали фолловеры Валерии в Инстаграме.

Артистка не скрывала, что очень настороженно относилась к перспективе стать бабушкой. Новость о том, что у Арсения и Лианы будет ребенок, стала неожиданностью для Валерии. Но в итоге все обернулось лучшим образом: малышка – просто прелесть. Кроме того, артистка считает, что ее сыну очень повезло с женой. Лиана выросла в обеспеченной семье, но, в отличие от многих представительниц «золотой молодежи», она трепетно заботится о муже и ребенке. В одном из интервью Валерия сетовала, что девушки из богатых семей в наше время даже яичницу не могут пожарить. Но Лиана совсем другая.

Арсений Шульгин и Лиана Волкова сыграли свадьбу в августе прошлого года. Помощь в организации свадьбы от своей звездной мамы Арсений сразу отверг. Он сказал, что все оплатит и организует самостоятельно. А отчима Иосифа Пригожина и маму он хотел видеть на празднике только в качестве гостей. В итоге сын Валерии взял все расходы на себя. Новость о том, что они ждут прибавления в семействе, молодые супруги скрывали до последнего, хотя Лиана выходила замуж уже беременной. Арсений рассказал в соцсетях о том, что станет отцом, только когда животик его спутницы жизни стал уже отчетливо виден.