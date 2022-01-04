Записки киевлянки: Вижу, как в России становится все больше женщин с Украины - бегущих от военного учета

В России 1 января отмечают день памяти Ильи Муромца, а на Украине - факельными шествиями отмечают день рождения Степаны Бандеры. Какие разные герои! Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«КАКУЮ СТРАНУ ПОТЕРЯЛИ»

В России 1 января отмечают день памяти Ильи Муромца, а на Украине - факельными шествиями отмечают день рождения Степаны Бандеры. Какие разные герои! Первого января решила посетить кинотеатр, чтобы посмотреть премьеру фильма «Чемпион мира» режиссера Алексея Сидорова, который задумал снять картину еще 30 лет назад, и вот лента идет в прокате во всех кинотеатрах России, а премьера состоялась буквально в канун Нового года. На входе в крутой торгово-развлекательный центр, где находится уютный, комфортабельный кинотеатр с 7 (!) кинозалами, мой сертификат о вакцинации строго проверял молодой охранник.

- У меня паспорт украинский, но сертификат настоящий, - пошутила я.

Парень обрадовался и заулыбался.

- О, здорово! А я тоже с Украины, - признался он.

Немного обалдев от неожиданности, спросила откуда молодой человек родом, а тот признался, что приехал из Донецка 4 года назад.

- Почему уехали оттуда? - полюбопытствовала я.

- Познакомился с девушкой по Интернету, и та пригласила в гости, а через месяц мы здесь поженились.

- Как вам России?

- Привыкаю, но Донецк снится каждый день, очень скучаю по родным местам, - разговорился охранник.

- У вас там кто - то остался из родных?

- Не-а. Я - сирота, рос в детдоме, а друзья все в армии там служат.

- А ты служил? - напрямую спросила у парня.

- Мне вообще эта война не нравится, - просто ответил курносый, белобрысый молодой человек, у которого здесь уже родился мальчик и тому исполнился годик.

Честно, признаюсь, что порадовалась тому, что парень живет в России, создал здесь семью. Пусть улучшают демографию.

- Как думаешь, когда война закончится? - спросила я в лоб.

- Не знаю. Не видать конца пока, а при вашем Зеленском - ничего хорошего не будет.

Выяснилось, что парнишка работал шахтёром. Буквально сразу после детдома ушёл на шахту, а теперь скучает по своим товарищам, хотя работа была по его признанию тяжёлая, а потом и вовсе война началась.

- Здесь в охране работать легко, это же не в шахту спускаться, да и получаю больше, потому что работаю на двух работах. Так что в живу в России, можно сказать, отлично, - признался парень. - Здесь тоже есть шахты, а в прошлом году в Кузбассе случилась страшная трагедия - погибли горняки - россияне, среди которых были и этнические украинцы. И только президент Украины соболезнования не выразил. Но никто и не ждал от него ….

По секрету охранник признался, что его знакомый получил российский паспорт, но при этом сохранил украинский, а теперь ездит к матери в Киевскую область. Буквально перед Новым годом в России вышел указ об упрощенном гражданстве для родившихся в СССР...

Однако, надо было идти в кинотеатр, а тот могли бы поговорить больше.

И еще. Почему-то уверена, что охраннику из Донецка не придет в голову учить ненависти к Украине своего ребенка, который тут родился год назад. Хотя в Украине ему пришлось бы воспитывать в нем ненависть к России или как минимум — не сопротивляться тому, что это сделают за него детсад, школа, институт, телевизор, уличные банды националистов...

Мне, к слову очень понравился фильм "Чемпион мира", где в какой-то мере на примере поединка Карпова и Корчного за шахматную корону не навязчиво, отнюдь не пропагандистски показали в фильме противостояние СССР и Запада. Тогда это противостояние было с перевесом в пользу СССР, а сейчас, спустя 30 лет, приходится наблюдать его новый виток, только Западу противостоит Россия.

В Киеве этот фильм точно будет запрещен к показу, поскольку в финале фильма в Багио, на Филиппинах, где состоялся легендарный матч, Анатолий Карпов (герой Ивана Янковского) поднимает красный флаг СССР. А какой красный флаг, когда в Украине приходится выполнять закон о декоммунизации?!

Под сильным впечатлением вышли из зала кинотеатра вышли двое мужчин, возраста чуть постарше меня:

- Да, сильный фильм. Какую страну потеряли! - с грустью сказал один другому...

ШТРАФЫ ЗА РУССКИЙ ЯЗЫК

Возвращаясь, из кинотеатра, в маршрутке обратила внимание на женщину в жовто- блакитном комбинезоне, без шапки в мороз. Волосы у той были покрашены в два цвета: жёлтый и голубой: чёлка - голубая, а остальное – жёлтое, а шея эпатажной особы была обмотана была жовто - блакитным шарфиком. Дама лет сорока оплатила проезд карточкой, уточнив перед этим стоимость проезда (местные-то цену знают), заговорив с водителем с лёгким южным акцентом и особым «г». В общем в Россию все больше прибывает граждан Украины и ведь едут почему-то к «агрессору». Может, эта дама сбежала в Россию от воинского учёта, на который перед Новым годом обязали ставить в Украине всех женщин, включая беременных?

Это не мудрено: Украина с каждым годом становится все более сложной депрессивной страной, где из-за высоких цен на газ останавливаются даже хлебзаводы и птицефабрики. А война в головах со всем русским не заканчивается. В канун Нового года футболистов украинской футбольной команды "Вереск" оштрафовали за то, что спортсмены дали интервью на русском языке. Неужели в Киеве додумаются штрафовать граждан, которые просто в быту говорят на русском? Хватать за рукава всех русскоязычных?

Русский язык - это же как … как океан. Разве можно запретить океан? Миллионы людей все равно будут дышать, наслаждаться красотой, глубиной, волнами этого океана. И думать, писать и говорить на русском, как бы его не запрещали на самой исконной, первородной части русской земли, называющейся сейчас Украиной.

Украина с каждым годом становится все более сложной депрессивной страной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вот и русскоязычный президент Украины не поздравил на русском своих граждан. Да и украинозычные его тоже не особо поняли. А кого, собственно, поздравлял Зеленский с Новым годом? Разве он поздравил народ, который ему наивно доверился, проголосовав тремя четвертями людей за мир и русский язык, отказав воинствующему украинизатору Петру Порошенко во втором сроке? Покуда в России идёт сериал «Сваты» (а он идет, я на него здесь постоянно натыкаюсь), президент Украины, обещавший в своей предвыборной компании про свободу слова и то - как не закроет ни один канал, закрыл ещё два. Как же так получилось, что народ Украины развели как наивных детей и по сути проигнорировали их желания? Президент страны не имеет права превращаться в карточного шулера, потому что Украина — все-таки не хата на Окраине, и не стол для карточных игр. Нельзя разыграть огромную территорию в рулетку, подвергая большой народ риску большой войны, погружая его в нищету.

ПЕРЕДО МНОЙ ТУТ ТО ИЗВИНЯЮТСЯ, ТО ГРОЗЯТ ЗАЩИТИТЬ...

А вот россияне, соседи по дому, искренне поздравили меня с Новым годом.

- Ой, на Украине то у вас - беда, но мы надеемся, что все скоро закончится и опять все соединимся как раньше, - приветствует меня Ольга, пенсионерка, которая продает в будке «Ключи» чистую питьевую воду. Работа в будке по силам пожилой женщине, да и прибавка к пенсии в 12 тысяч рублей её устраивает. Женщина приподнятом настроении рассуждает:

- Может наш Путин-то договорится с Байденом, чтоб не лезли к нам? Им-то завидно, потому что у нас все есть: газ, нефть, лес, алмазы, рыбы полно на Курильских островах, что даже японцы зарятся на эти острова… Да что говорить! Украине-то СССР отдал больше всего богатств! И черноземы, и лучшие заводы, и шахты, и курорты. А они все проели, разворовали, и теперь хотят, что б не хуже, чем в России у них было. Или, хотя бы, как в Европе… Так для этого работать надо, а не все время пановать! Пусть все решится к лучшему в этом году. Мира вам, - желает Оля.

- Нет, мы не можем быть уверены, что Россия на вас не нападёт. Я вообще против был захвата Крыма. Мне лично стыдно за все, что мы делаем на Украине. Примите мои извинения и с Новым годом, - поздравил меня сосед Гриша, либеральный менеджер из Москвы.

- Вы там должны молиться на Россию, потому что только мы вас и спасем, – поздравил меня также решительный сосед Олег.

- Да не будет, надеюсь, ничего такого уж, - отвечаю скромно, принимая поздравления.

- Это, что ж, твоя дочка теперь на учёт воинский должна встать? Такая девочка красивая. Мы её помним, когда она к бабушке приезжала и с моей внучкой играли вместе. Прям жалко женщин ваших, - жалеет меня мамина ровесница, соседка с седьмого этажа, Лидия Константиновна, желая счастья в Новом году.

- Ты смотри как время то летит! Вроде только приехала, а уже скоро три месяца как здесь, - удивленно бросает реплику соседка Татьяна, поднимаясь со мной в лифте. А ведь права она. Три месяца пролетели как один день, и вот уже начался отсчет нового, 2022-го. Каким он будет? Не буду загадывать, чтоб не спугнуть удачу. Очень хочется мира, хочется что б открыли границы, чтоб закончилась пандемия. Может быть моя вера как и вера большинства граждан Украины и России - исключительно наивна, но нельзя отнимать её ни у кого.

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