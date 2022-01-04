В Польше огромный снеговик стал виновником скандала

В польском городе Лешно водители обратились в полицию с жалобой на «слишком большого снеговика» – проблема заключалась в том, что скульпторы-шутники соорудили символ зимы прямо на проезжей части.

В польском городе Лешно водители обратились в полицию с жалобой на «слишком большого снеговика» – проблема заключалась в том, что скульпторы-шутники соорудили символ зимы прямо на проезжей части.

– Несмотря на то, что инцидент выглядит довольно забавным, он мог привести к авариям. Столкновение со снеговиком могло существенно повредить машину, – прокомментировал ситуацию один из правоохранителей.

Прибывшие на место происшествия полицейские с помощью сотрудников коммунальных служб разбили снеговика и убрали глыбы снега с дороги.

Неизвестно, насколько «большим» было польское сооружение, но рекорд в возведении этих снежных скульптур пока принадлежит австрийцам: в феврале прошлого года на горнолыжном курорте Ризнеральм слепили поистине чудовищного снеговика, которому даже присвоили собственное имя – Ризи.

Высота Ризи превысила 38 метров, на его создание ушло около 800 тонн снега, который поставляли с помощью двух снеговых пушек, используемых для обеспечения снегом горнолыжных трасс, а на голове у гиганта красовался металлический цилиндр высотой 6 метров.

На строительство снеговика австрийцы потратили почти полтора месяца, а Ризи был внесен в книгу рекордов Гиннеса, потеснив американскую снежную бабу из штата Мэн.