Победа толерантности: в Израиле сожительствующим геям разрешат заказывать вынашивание детей

На сегодняшний день воспользоваться правом на «заказ» ребенка могут только семейные пары, в которых детей не моет быть по медицинским причинам. Фото: Shutterstock

Минздрав Израиля официально сообщил о внесении поправок в закон о суррогатном материнстве, которые должны вступить в силу с 1 ноября 2022 года и дать возможность сожительствующим, а также одиноким мужчинам, обзаводиться детьми с помощью суррогатных матерей.

Общество в Израиле разделилось: одни считают произошедшее серьезной победой в борьбе за права гомосексуалистов, другие же полагают, что подобного рода законы неприемлемы.

На сегодняшний день воспользоваться правом на «заказ» ребенка могут только семейные пары, в которых детей не моет быть по медицинским причинам. С 2018 года таким правом наделили и одиноких израильтянок. То есть, на первый план вынесено не желание, а необходимость. Кроме того, чтобы воспользоваться услугами суррогатной матери необходимо было получить специальное разрешение.

Предполагается, что для одиноких мужчин и сожительствующих геев будет использован вариант суррогатного материнства, когда женщина вынашивает оплодотворенную яйцеклетку, полученную от анонимного донора и не состоит с родившимся ребенком в биологическом родстве. Такой подход поможет защитить мужчин в дальнейшем от требования алиментов либо от отказа женщины передавать новорожденного.

Эксперты отмечают, что еще в недавнем прошлом подобный законопроект в Израиле не имел ни малейших шансов на рассмотрение. Сейчас же, когда пост главы Минздрава занимает открытый гей, адвокат по образованию, работавший журналистом Ницан Горовиц, есть все шансы на принятие поправок.