Эстония боится остаться в одиночестве в "войне с Россией"

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет, выступая на торжественной церемонии в Таллине заявил, что "восточный сосед Европейского союза не желает сам жить в мире и демократии и не дает этого другим". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Эстония стоит перед трудным выбором – помогать ли Украине в противостоянии "российской агрессии" или сосредоточиться на усилении собственной обороноспособности перед "угрозой с Востока". Министр обороны Эстонии Калле Лаанет, выступая на торжественной церемонии в Таллине заявил, что "восточный сосед Европейского союза не желает сам жить в мире и демократии и не дает этого другим". После чего выразил опасения остаться в одиночестве в грядущей "войне" и выразил надежду, что этого не произойдет.

- Эстония больше не должна отстаивать себя в одиночестве. У нас есть сильные союзники, вместе с которыми мы защищаем и храним друг друга, но мир, конечно же, не является чем-то само собой разумеющимся, - подчеркнул он в конце своей речи. Когда это приходилось делать прибалтийской республике, он уточнять не стал. Видимо, слезы сдавили горло.

Насчет союзников он может даже не сомневаться. На днях госсекретарь США Энтони Блинкен провел встречу в режиме онлайн с главами МИД так называемой "Бухарестской девятки" (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония), на которой речь шла как раз о солидарности, взаимной поддержке, особенно, поддержке со стороны США.

- Госсекретарь подтвердил приверженность США продолжению тесных консультаций и координации со всеми нашими трансатлантическими союзниками и партнерами в рамках усилий по деэскалации путем сдерживания, обороны и диалога. Они также выразили солидарность с Литвой перед лицом усиления политического давления и экономического принуждения со стороны КНР, - отметил по итогам рандеву официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс. Как это помогло Литве в отношениях с КНР, все уже убедились.

А потому и страдания министра обороны Эстонии вполне объяснимы, тем более, что прозвучали они после того, как в США некоторые эксперты допустили вероятность исключения Латвии, Литвы и Эстонии из НАТО после переговоров США и НАТО с Москвой. Именно после этого глава Минобороны Эстонии и всхлипнул, представив, как Эстония будет "воевать в одиночестве" с Россией. Понятно, что вряд ли такое произойдет, но эти тонкие струны ранимой эстонской души, эти нежные и впечатлительные натуры, которые можно испугать даже неожиданным чихом!

И это произошло спустя каких-то два или три дня после того, как Таллин заявил о готовности Эстонии помочь Украине вооружениями. Даже посол Эстонии в Киеве Каймо Кууск заявил, что Эстония должна поддержать Украину вооружениями, потому что Незалежная, "противодействуя второму по величине военному государству в мире, сдерживает весь европейский фронт". Обвинить эстонского посла в том, что он несет бред, потому что был на этом европепйском фронте, не получится, поскольку сам он на фронт не выезжал, а, наверное, получил эти секретные сведения от раненых "ветеранов АТО" (или ООС, как стали называть карательную операцию Украины в Донбассе с некоторых пор). Эстония уже выразила готовность выделить Украине просроченные "Джавелины" и гаубицы Д-30.

И что теперь прикажете делать? Отдать вооружения Киеву и самим остаться безоружными перед грозным противником. Если даже на НАТО не осталось надежды после заявления лидеров пяти государств – членов "Ядерного клуба", в котором они заявили, что война между ними должна стать невозможной. Или оставить "Джавелины" и гаубицы себе, объяснив союзнику в Киеве, что обещанного три года ждут? Некрасиво как-то получается, куда ни кинь. Неаккуратненько.

Впрочем, есть вариант. Дело в том, что Эстония по условиям, на которых она получила вооружения, в случае передачи третьей стороне должна запросить разрешения у тех, кто ей эти вооружения поставил. В данном случае, у США и ФРГ. У последней, потому что это те самые гаубицы, которые в свое время поставил Национальной народной армии ГДР, а бундесверу, вооруженному по стандартам НАТО, они оказались не нужны.

И можно теперь сослаться на то, что Вашингтон и Берлин не разрешили передачу вооружений. Тем более, что глава МИД Германии Анналена Бербок уже заявила, что "дальнейшая военная эскалация не принесет Украине дополнительной безопасности", ответив на вопрос о возможных поставках вооружения Киева Берлином.

Похоже, что Эстонии все-таки придется "воевать в одиночку". А в случае, если Россия опять на войну не явится, то делать это самой с собой. Если не знают, пусть проконсультируются у Украины. Там этим уже восемь лет занимаются.