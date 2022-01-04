Подарки со смыслом: как выбрать презент для любимых и стать благотворителем

Фонд «Котодетки» уже 6 лет помогает приютам для животных.

В новогодние каникулы в интернете работает ярмарка «Планета добрых подарков»

Если вы не знаете, как и чем одарить родных и друзей к Рождеству, вот вам неплохая идея – подарки со смыслом. В чем их, простите за повтор, смысл? На интернет-платформе planeta.ru собраны различные проекты от благотворительных фондов. Каждый проект представляет несколько вариантов недорогих презентов. Вырученные деньги пойдут на помощь нуждающимся – бездомным животным, инвалидам, детям-сиротам и т.д.

ХВОСТАТАЯ ЯРМАРКА

Фонд «Котодетки» уже 6 лет помогает приютам для животных. Помощь масштабная: от кормов и лекарств до пиара кошек и собак с призывами взять их в семью. Новогодняя ярмарка – одновременно и пропаганда доброго отношения к животным, и сбор средств на их содержание.

Хотите помочь рублем? Купите небольшой и милый сердцу подарок. Добрый магнитик с полосатым котом за 50 рублей, яркую парковочную автовизитку для автомобиля с номером телефона – 150 рублей, ручку «Котодетки» – 150 рублей, натуральное экологически чистое мыло – 150 рублей. А также бандану, оригинальную наклейку «В смысле нет кошки/собаки?», брелоки, брошки, блокноты. Все по символическим ценам.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ

Этот проект посвящен поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья и их близких. Необходимо помочь и тем, и другим реализоваться в обществе, ощутить себя нужными. Для этого фонд «От сердца к сердцу», организованный сестрами милосердия, проводит творческие мастер-классы, совместные паломнические поездки и изучение православной веры онлайн и офлайн, передвижную выставку-ярмарку и ежегодный фестиваль творчества инвалидов. Все подарки сделаны подопечными фонда с большой любовью.

Новогодний шар на елку принесет радость и уют в дом того, кому вы его подарите. Цена – 310 рублей.

Брелоки для ключей в виде ангелов выполнены из бусин разных видов: натуральные камни, чешское стекло, дерево, керамика. Фигурка ангела высотой в 3,5 см состоит из двух бусин. Вместе с фурнитурой изделие имеет высоту 7 сантиметров. Возможно выполнение ангелов полностью из двух каменных бусин (аметист, малахит, сердолик, нефрит, халцедон, агат). Цена – 350 рублей.

Маленький шоппер (сумочка) может использоваться самостоятельно, либо как вкладыш для необходимых вещей (телефон, кошелек, ключи) в большую сумку. Цена – 370 рублей.

Рождественская лошадка сделана полностью вручную. Такой подарок не оставит равнодушным ни одного малыша. Цена – 390 рублей.

«А ЭТО ВООБЩЕ ЗАКОННО?»

Настольную игру с таким названием придумал фонд социального развития «Полдень». Она познакомит подростков и взрослых со своими правами, с базовыми понятиями трудового права и обязанностями на рабочем месте. Ее стоимость – 4000 рублей. Фонд занимается социальной адаптацией сирот и подростков в трудной жизненной ситуации. Его сотрудники помогают ребятам из детских домов стать самостоятельными людьми и подготовиться к взрослой жизни.

В проекте этого же фонда можно купить консультацию квалифицированного психолога. Один сеанс - 3000 рублей.

«ВСЕ КАТИТСЯ К ЛУЧШЕМУ»

В этом уверены создатели проекта по сбору денег на инвалидные коляски для детей, которые не могут самостоятельно ходить. Далеко не всегда бесплатные коляски по госпрограмме удобны в использовании. Когда ребенок становится подростком, ему хочется вести более активный образ жизни. Общаться с друзьями, ездить в кинотеатр, гулять в парках. Справиться с обычной коляской ребенок не в силах. Поэтому ему нужна коляска, которой он сможет управлять сам. Зачастую такие легкие коляски делаются на заказ. Для того чтобы как можно больше ребят получили такие коляски, каждый из нас может приобрести подарок проекта.

Черный или белый стильный свитшот с принтом «Все катится к лучшему» - это больше, чем повседневная одежда. Это символ добра и света, который преобладает в нашем мире и распространяется на каждого! Покупая такой худи, вы не только приобретаете подарок себе или близким, но и дарите детям-инвалидам удобные коляски. Цена свитшота – 5500 рублей.

Здесь же можно приобрести футболку с таким же принтом по цене 1400 рублей.

МЕРЧ В ПОДДЕРЖКУ БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ

Подопечные благотворительного фонда «Кораблик» – это те, кто нуждается в дорогостоящем лечении, которое не по карману их родным. Дабы помочь им, каждый из нас может внести свою лепту, приобретя шоппер, футболку, носки, брошь или наклейку по символичной цене.

Значки «Кораблик» и «Штурвал» вырезаны из фанеры, раскрашены и покрыты лаком заботливыми руками волонтеров. Цена – 100 рублей.

Носки «Верный курс» просты и понятны – на левой ноге носок «Лево руля!», на правой, соответственно, «Право руля!». Цена – 300 рублей.

Картина художницы Анастасии Степановой «Северная сторона» продается для всех желающих по цене 3000 рублей. Анастасия училась в Школе акварели Сергея Андрияки. Офортом начала заниматься с 2012 года. В обычной жизни Анастасия профессиональный кинематографист.

Все подарки можно получить самовывозом или через доставку.