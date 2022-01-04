В Британии признали: От локдауна во время пандемии больше вреда, чем пользы

Неспособность властей понять особенности индивидуальных реакций на ковид стала причиной ошибок в борьбе с новой заразой. Одной из них стало решение объявить локдаун, то есть долгосрочную изоляцию для всех категорий граждан. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Великобритании вышла книга «Год, когда мир сошел с ума», в которой профессор Эдинбургского университета, специалист по инфекционным заболеваниям Марк Вулхаус разбирает ошибки, допущенные в борьбе с коронавирусом британскими властями. В частности эксперт утверждает, что массовый локдаун, к которому прибегли практически во всем мире, не только в Англии, нанес больше вреда, чем принес пользы.

Еще в марте 2020 года представитель кабинета министров Ее Величества Майкл Гоув заявил, что коронавирус никого не дискриминирует - «В опасности все». Профессор Вулхаус, в свою очередь, заявляет, что ничего не может быть дальше от истины.

- На самом деле это не так. Люди старше 75 лет рискуют заразиться в 10 тысяч раз больше, чем дети до 15 лет, - пишет Вулхаус.

Неспособность властей понять особенности индивидуальных реакций на ковид стала причиной ошибок в борьбе с новой заразой. Одной из них стало решение объявить локдаун, то есть долгосрочную изоляцию для всех категорий граждан.

- Мы причинили серьезный вред нашим детям и молодым людям, - уверен Вулхаус. - У них отняли нормальное образование, работу и само естественное существование. Кроме того, из-за мер экономической поддержки, которые ввели власти, вырос уровень государственного долга. С ним также придется разбираться молодому поколению. И все это было сделано ради защиты от болезни, которая представляет намного большую угрозу для пожилых и немощных, чем для молодых и здоровых.

Вулхаус с сожалением пишет, что человечество столкнулось с масштабной чрезвычайной ситуацией, которая случается, может быть, раз в сотню лет, - и запаниковало, лишь усугубив положение дел.

- Нам нужны были точные действия в области общественного здравоохранения. Но все произошло наоборот, - считает Вулхаус.

Вместо того, чтобы усаживать всех по домам, по версии профессора, достаточно было ограничить контакты людей. Статистика показывает, что люди и так стали меньше встречаться по мере роста числа случаев ковида. Вместе с масками и тестированием этого хватило бы, чтобы контролировать распространение коронавируса. Вместо этого британцы (и многие другие страны мира) согласились на добровольную самоизоляцию — во многом потому что чуть ли не впервые в истории смогли себе это позволить. Ведь раньше у нас не было Интернета, с помощью которого можно было бы работать, вести бизнес, совершать покупки и получать образование.

- Это было ленивое решение проблемы — и чрезвычайно разрушительная, - говорит Вулхаус.

По его мнению, властям Великобритании стоило сосредоточиться на защите особо уязвимых для болезни групп населения. Но, по данным статистики, только в домах престарелых страны ковид унес жизни 30 тысяч человек.

Вместо того, чтобы продолжать запираться по домам с каждой новой волной коронавируса, нам, по версии ученого, нужно разработать шкалу вмешательств в частную жизнь: при каких цифрах заболевших нужно закрывать рестораны, а при каких переставать ходить на работу.

- Нам нужно лучше подготовиться к появлению следующего варианта ковида. А он обязательно будет, - заключает Вулхаус.