В Москве 1,5-годовалый ребенок умер из-за отравления таблеткой от тараканов

Прибывшим в квартиру врачам женщина рассказала, что в кухне были разбросаны таблетки от тараканов и одну из них сын проглотил. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ребенок, проглотивший таблетку от тараканов, два месяца пробыл в коме и скончался в одной из больниц Москвы. Врачи делали все возможное, чтобы спасти 1,5-годовалого ребенка. Следователи уже начали проверку по факту смерти несовершеннолетнего.

- Инцидент произошел еще в ноябре 2021 года. Тогда ребенок попал в больницу. Мы проводим проверку по факту смерти несовершеннолетнего ребенка, - рассказали kp.ru в Следственном комитете по Москве.

Нашел таблетку от тараканов ребенок в квартире своих родителей. Молодая семья несколько лет назад приехала в Москву на заработки из одной из стран ближнего зарубежья. Сняли квартиру. Работа занимала почти все время, а в 2019 году женщина забеременела.

- Мальчик родился 1 июля 2020 года. Здоровый, крепкий ребенок. Мама ушла в декрет, ей 26 лет. Жили они в квартире на Совхозной улице, - рассказал источник в правоохранительных органах.

Соседи говорят, что мамочка часто выходила с малышом на прогулку, видели их и осенью. А потом в семье произошла трагедия. Мальчик уже научился ходить, самостоятельно стал изучать все пространства квартиры и 13 ноября 2021 года нашел кругленькую таблетку, положил на язык и проглотил. Ребенок стал плакать, поднялась температура. Как правило, все средства от насекомых достаточно токсичны и могут нанести вред дыхательным путям даже при обработке помещений. Попадая в организм, вещества вызывают токсикоз.

Прибывшим в квартиру врачам женщина рассказала, что в кухне были разбросаны таблетки от тараканов и одну из них сын проглотил. Два месяца мальчик был в коме, врачи делали все возможное для спасения, но 3 января он умер.

- Прокуратура контролирует ход процессуальной проверки, проводимой по факту смерти ребенка, - рассказали в пресс-службе Прокуратуры Москвы.