Путину рассказали, как из ракеты сделать человеческий сустав

Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов во время встречи в Ново-Огарево. Фото: Евгений Паулин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин в подмосковном Ново-Огарево принял гендиректора корпорации “Тактическое ракетное вооружение” Бориса Обносова. Обсуждали, как получилось сохранить кадры и что организация производит сейчас.

- В январе исполняется 20 лет с момента создания корпорации. На первом этапе удалось сохранить базовые предприятия – ядро будущей корпорации, но и потом развить его, - напомнил президент.

- Сегодня мы объединяем 38 предприятий, 55 тысяч человек. И занимаем, основная наша ниша – авиационные средства поражения – практически 100%. Где-то процентов 70 – морское оружие, и частично космос, - ответил Обносов.

Промышленник добавил, что корпорации “удалось вытянуть достаточно много слабых предприятий”.

- Мы действительно технически перевооружились благодаря поддержке государства. Не узнать, допустим, «Деталь» в Каменске-Уральском. Это основное предприятие, которое нам делает головки самонаведения, которое делает высотомеры для всей авиации. Это предприятие, я его раньше называл «кроватной мастерской» – сегодня у меня гордость за это предприятие, потому что средний возраст 37 лет на предприятии, люди туда рвутся, идут работать, - рассказал промышленник.

- У вас достаточно сложно развивать гражданскую часть, но всё-таки, - президент напомнил о поручении оборонке развивать выпуск мирных товаров.

- Сложно сделать ракеты многоразовыми, - пошутил Обносов, добавив, что задача выполняется.

Например, из ракетных композитов корпорация делает суставы для протезов. Сейчас для этого обычно используют титан, но он тяжелее и у него меньше срок. А еще композит лучше приживается.

- Сегодня мы прошли сертификацию, готовим цех по производству таких суставов и думаем, что за этим очень большая ниша, - заметил промышленник.

Тоже из композитов делаются высотные промышленные трубы. Оборонка выпускает качественные инструменты, которые в два-три раза дешевле иностранных. Инструменты уже активно покупают.