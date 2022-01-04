Туристка из России угодила в засаду бандитов в Мексике

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Российская туристка была избита в Мексике. Об этом сообщает Генеральная прокуратура латиноамериканской страны, которая расследует обстоятельства происшествии.

Информации о случившемся немного. Гражданка России ехала за рулем автомобиля на юге Мексики, когда ее остановили неизвестные. По имеющемся данным, блокпост, где затормозили россиянку, организовали местные жители, чтобы собрать денег с проезжающих.

Впоследствии женщина рассказала полицейским, что ее вывели из машины, когда она отказалась платить бандитам. Ее саму избили, а машину разгромили битами и дубинками. Согласно показаниям россиянки, пока бандиты отводили душу на автомобиле, ей удалось сбежать.

Теперь россиянку обследуют врачи, а расследованием инцидента занимается прокуратура. Впрочем, вряд ли удастся наказать бандитов, ведь все произошло в глуши, свидетелей случившегося нет.

Штат Чьяпас, мягко говоря, не самое цивилизованное место в стране. Он расположен на юго-востоке Мексики на границе с Гватемалой. Сравнительно недавно его «распробовали» туристы, особенно любители чего-то необычного. В Чьяпас можно посмотреть на уникальную архитектуру городов майя.

Кордоны на дорогах — нередкое явление в странах Латинской Америки. В районах, где официальные власти слабы, хозяйничают наркокартели или просто банды. Чтобы как-то зарабатывать, они отряжают бойцов на дороги. Те берут плату с каждой машины, а иногда и просто грабят проезжающих. Своих, разумеется, не трогают. Местные знают о такой особенности и без нужды не суются в опасные районы. А вот туристы могут по незнанию угодить прямо в лапы бандитов. Похоже, именно это случилось с росиянкой.