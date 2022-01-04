Куда пропала жена Дмитрия Дюжева: рядом с актером заметили фигуристую красавицу

В последнее время в блоге актера многие заметили свежие фотографии звезды с тренером Анной. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Дмитрий Дюжев стал известен на всю страну после выхода на экраны культового сериала "Бригада". Его герой с редким именем Космос покорил миллионы россиян. И хотя за плечами артиста много известных ролей в таких фильмах, как "Жмурки", "Остров", "Мне не больно", многие обожают Дюжева именно благодаря роли Космоса. Артист не говорит о личной жизни. Известно лишь, что в 2008 году он женился на эффектной блондинке Татьяне Зайцевой. Супруги воспитывают сыновей Ивана и Дмитрия. Однако в последнее время о супруге знаменитости ничего не слышно. Меж тем в блоге Дмитрия мелькают фотографии с красивой шатенкой.

Поклонники Дмитрия Дюжева бьют тревогу. В фанатских пабликах обсуждают исчезновение жены актера Татьяны Зайцевой. По мнению фанатов, раньше актер выходит в свет с супругой, появлялись их совместные снимки.

В последнее время в блоге актера многие заметили свежие фотографии звезды с фигуристой красоткой. Дюжев позирует в спортзале вместе с девушкой.

Ее зовут Анна. Судя по сообщению актера, она его персональный тренер. Девушка хороша собой. Неравнодушные граждане переживают, как бы между прекрасным семьянином Дмитрием и чаровницей не закрутился роман.

Впрочем, всеми обожаемый Космос скорее относится к той категории мужчин, которые хранят верность одной единственной женщине. Дюжев, как известно, человек воцерковленный.

С Татьяной он познакомился в самый трагичный период своей жизни. Артист один за другим потерял самых близких ему людей. Сначала от рака крови в 1998 году умерла 12-летняя сестра Дюжева. Он был полностью раздавлен горем и даже собирался уходить в монастырь. Его отговорил отец. Похоронив сестренку, Дима с головой ушел в работу. Это помогало хоть как-то отвлечься от душевных страданий.

А вот его отец так и не смог оправиться после трагедии. Петр Валентинович винил себя в смерти дочери и считал, что должен искупить свою вину перед ней. Дюжев-старший пристрастился к спиртному. В 2002 году он продал бизнес, на полученные деньги установил на могиле дочери памятник из белого мрамора, после этого свел счеты с жизнью. Его похоронили на том же кладбище, в нескольких метрах от могилы дочки.

Мать актера - Людмила Григорьевна умерла через год от сердечного приступа. Д.жев выжил благодаря вере. "Господь каждый день испытывает нашу любовь к нему. Любовь - это не мелочь. Это большое чувство. Я жил с ощущением большой потери и большой радости. Я не про себя, не о себе радуюсь, я очень рад, что они встретились с богом. Все это происходило на фоне выхода сериала «Бригада»", - поведал артист

В 2008 году Дмитрий не только женился на беременной Татьяне, но и обвенчался с ней. "После заключения обычного брака, - говорил Дмитрий, - человек может позволить себе быть безответственным. В случае чего скроется от соответствующих органов и будет спокойно жить дальше. А вот от Божьего закона никуда не спрячешься. И если в храме пару благословили быть мужем и женой, а мужа - нести ответственность за всю семью, преступить через это уже невозможно".