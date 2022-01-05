В США в одну ночь, но в разные годы родились близнецы

Необычный случай произошел в Калифорнии – женщина родила близнецов с разницей в 15 минут, но этого времени хватило, чтобы в официальных документах у детей отличались не только даты, но и годы рождения. Фото: Shutterstock

Необычный случай произошел в Калифорнии – женщина родила близнецов с разницей в 15 минут, но этого времени хватило, чтобы в официальных документах у детей отличались не только даты, но и годы рождения.

Старший из мальчиков, Альфредо, родился за 15 минут до новогодней полуночи и, естественно, датой его рождения стало 31 декабря 2021 года.

Его младшая сестра Айлин появилась на свет четверть часа спустя, но к этому времени часы уже пробили полночь, и она родилась 1 января 2022 года.

– Это самые запоминающиеся роды в моей карьере. Я счастлива, что сделала все для того, чтобы эти малыши пришли в наш мир. Какой замечательный способ начать новый год! – рассказала журналистам Washington Post семейный доктор Ана Абриэль Ариас, которая помогла малышам появиться на свет.

В семье счастливой матери близнецов, Фатимы Мадригал, уже есть трое детей, но появления двойняшек домочадцы ждали с особым нетерпением.

Ученые утверждают: несмотря на то, что рождение близнецов - далеко не редкость, шансы на их появление в разные годы, как случилось в случае с Альфредо и Айлин, составляют не более чем один на 2 миллиона.

Кстати, в прошлом году специалисты Оксфордского университета подсчитали, что появление близнецов на Земле достигло исторического максимума – 1,6 миллиона пар за год.