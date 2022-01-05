Резко выросло число американцев, желающих избавиться от своего гражданства

Некоторые даже подали иск против федерального правительства только для того, чтобы побыстрее сдать американский паспорт Фото: Shutterstock

Во всем мире миллионы людей мечтают получить американское гражданство и идут ради этого на всяческие ухищрения. Вместе с тем есть люди, которые не менее сильно хотят избавиться от гражданства США, но сделать это им быстро не удается.

Чаще всего среди причин, по которым живущие за границей американцы хотят избавиться от своего гражданства, называют финансовые. В 2010 году в США был принят закон, согласно которому иностранные кредитные организации обязаны сообщать в IRS (налоговую службу США) обо всех клиентах, в которых они подозревают американских граждан, а сами граждане, вне зависимости от места проживания, обязаны декларировать свой доход в IRS и платить налоги в американскую казну.

До принятия этого закона число отказывающихся от гражданства американцев было стабильным – порядка 1 тысячи человек в год, а затем резко пошло вверх, достигнув в прошлом году без малого 7 тысяч человек.

Эксперты полагают, что число тех, кому удалось отказаться от гражданства, гораздо меньше желающих это сделать, и называют цифру примерно в 30 тысяч человек, которые из-за пандемии и разных проволочек так и не могут пока пройти собеседование в посольстве США в стране проживания.

Финансовые проблемы – не единственная причина для отказа от американского гражданства. Так, например, проживающий в Финляндии Майкл (имя изменено) поделился с журналистами The Guardian мотивами, побудившими его искать возможность избавиться от гражданства Америки.

– Коронавирус заставил меня понять, что в США, если вы не принадлежите к богатой элите, вам приходится заботиться о себе практически без помощи со стороны федерального правительства, а фарсовая президентская кампания заставила меня понять, что я не хочу быть членом общества, в котором мой голос не имеет значения. – сказал он.

За почти два года Майклу так и не удалось попасть в посольство на собеседование, поскольку в крупнейшей в Европе американской дипмиссии, расположенной в Лондоне, заявили, что не рассматривают подобные вопросы в связи с пандемией.

А ряд американцев, живущих за границей, из числа тех, что не могут отказаться от гражданства, даже подали коллективный иск, в котором заявили, что отношение к их вопросу напоминает феодальные времена.

– Похоже, что США намерены помешать своим гражданам реализовать свое естественное и фундаментальное право - добровольно отказаться от своего гражданства, – говорится в обращении в суд.

Кстати, одним из тех, кому посчастливилось избавиться от объятий США, стал британский премьер Борис Джонсон, имевший гражданство этой страны по праву рождения – будущий мэр Лондона, глава внешнеполитического ведомства Соединенного королевства, а затем и премьер-министр родился в Нью-Йорке. Причиной отказа Джонсона от второго паспорта стало требование налоговой службы США уплатить налог с продажи лондонской недвижимости.