Тайны русской революции: В 1918 году создавать Красную Армию большевикам помогали англичане

Выгрузка английских танков на причале Архангельского порта во время Гражданской войны, 1918 год. Фото: ТАСС

Финальные месяцы Первой мировой. Германия отчаянно пытается переломить ситуацию на фронтах, начиная последнее наступление на Западе и Востоке. В медвежьем углу Европы, на Кольском полуострове, немцы вместе со своими сателлитами, финскими националистами, движутся к Мурманску.

Там в портовых пакгаузах остаются колоссальные запасы оружия и боеприпасов, которые британцы «северным маршрутом» поставляли союзнику — русскому царю. Теперь, к весне 1918 года, Российской Империи нет, зато амуниция на мурманских складах, которой можно вооружить целую армию, остается. Однако изменить ход кампании германо-финским войскам не удастся. Их разбивают союзные силы англичан, французов и большевиков. Некоторыми российскими отрядами командуют офицеры британской разведки.

Похоже на лихой роман в модном жанре альтернативной истории. Но все это — реальные документы, которые в архивах Москвы и Лондона разыскал профессор Государственного академического университета гуманитарных наук (ГАУГН) Евгений Сергеев. Его уникальная монография под названием «Большевики и англичане: советско-британские отношения (1918-1924)» переворачивает наши представления о, казалось бы, хорошо известных событиях почти столетней давности.

АГЕНТЫ МИ-6 ОРУДОВАЛИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ, КАК У СЕБЯ ДОМА

Как вообще всех этих «британских офицеров» занесло на одну шестую часть суши? Отмотаем назад. Еще в 1914, с началом Первой мировой, английские спецслужбы создали так называемое Русское бюро. Аналитическую группу из лучших бойцов, которые бы работали непосредственно «на земле» — в Петрограде.

Формально все было чинно-благородно, Русское бюро действовало по межгосударственным соглашениям между двумя империями-союзницами: надо же нам координировать совместные боевые действия против общего врага, германского кайзера? Вот и координируйте — через наших официальных представителей в Петрограде.

В реальности «крышей» Русского бюро был Директорат военной разведки Великобритании. А еще точнее, его тайный отдел под названием МИ-1(с), в задачи которого входило взаимодействие с главной внешней разведкой королевства — знаменитой МИ-6.

Пока государство (Российская Империя) было сильно, «друзья Джона Буля» сидели тихо, периодически отсылая в Лондон всевозможные аналитические материалы. К 1917 году состав Русского бюро возрос с первоначальных 3 до 18 офицеров. На деле, вероятно, их было еще больше — многие английские агенты не носили погон, живя под легендой дипломатов, журналистов, негоциантов… Одним из таких людей был британский офицер Джордж Хилл. Родился в Казани (!), где его отец-англичанин владел кирпичным заводиком, отлично знал русский (к чему мы еще вернемся).

Работали все эти люди ударно — глава Русского бюро, подполковник Самуэль Хор, в дальнейшем ушел на повышение и в 1930-е входил в британский Кабинет министров.

Но не будем забегать вперед. После революции-1917 «английская ячейка в Петрограде» стала… изо всех сил помогать большевикам. Притом в самой деликатной сфере — создании первых советских спецслужб. Ведь война с Германией продолжалась, и допустить полного развала Восточного фронта британцы не могли:

«Офицеры бюро совместно с русскими коллегами расшифровывали немецкие коды и перлюстрировали корреспонденцию германских подданных без малеи ших подозрении со стороны отправителеи и адресатов, содеи ствуя русским в реорганизации военно-разведывательнои службы с ноября 1917-го», — говорится в монографии Евгения Сергеева.

ТАЧАНКА ДЛЯ ТРОЦКОГО ОТ «ЛОУРЕНСА УКРАИНСКОГО»

Англичане поступили иезуитски: формально новую власть не признавали, но всю первую половину 1918 года при Советском правительстве действовала британская миссия. По сути — посольство.

Согласно воспоминаниям его главы Брюса Локкарта, весной того же года один из «отцов революции», народный комиссар по военным делам Лев Троцкии , стремился привлечь британских моряков к воссозданию россии ского ВМФ, а инженеров — к восстановлению железных дорог.

«27 февраля 1918 года Троцкии выдал мандаты, открывавшие доступ в любые советские учреждения, вплоть до присутствия на заседаниях ВЦИК, Локкарту и ряду британо-американских офицеров», — пишет Сергеев.

В марте того же года уже известный нам Джордж Хилл (тогда — капитан британских ВВС) официально стал инспектором советской авиации (!) и советником Троцкого (!!), получив возможность посещать все аэродромы России. Так что легенда о «большевиках, героически сражавшихся с буржуазными интервентами», — лишь позднейших миф их же авторства.

Меж тем реальная война — Первая мировая — продолжалась. 3 марта 1918 года ослабленная Советская Россия заключила с Германией Брестский мир. Но он не удовлетворил никого, и войска кайзера, пользуясь тем, что армии у большевиков на тот момент почти не было, вновь перешли в наступление.

«Веснои 1918 года германские войска оккупировали практически весь юг бывшеи империи, включая Украину, Крым и Северныи Кавказ. МИ-l(с) совместно с [большевистким] подпольем развернули диверсионную работу в тылу германских вои ск…» — сказано в монографии Евгения Сергеева.

Неизвестным героем этой войны как раз и стал наш капитал Хилл. Как пишет историк, тот «неоднократно выезжал на Украину для организации совместно с красным командиром Антоновым-Овсеенко (тем самым, что в октябре 17-го брал Зимний) вооруженного сопротивления германским оккупантам».

Демонстрация по случаю 1-ой годовщины Октября в Москве в 1918 году. Фото: Фотохроника ТАСС

Так, Хилл и Антонов-Овсеенко создали мобильные партизанские группы из офицеров, переодетых крестьянами, которые совершали рейды по немецким гарнизонам в небольших селах, обстреливая их из пулеметов. Так что, можно сказать, символ гражданской войны на Юге России — знаменитые тачанки — тоже во многом был детищем лондонских военных инструкторов.

Размах советско-английской партизанщины в степях Украины летом 1918 года был таков, что кайзеровские войска вынуждены были снять с фронта тысячи человек для борьбы с этими летучими отрядами.

Королевский Лондон помогал красной Москве и на дипломатическом фронте. «В марте 1918 года британскии посол в Пекине получил инструкции не поддерживать антибольшевистское движение атамана Забаи кальского казачьего вои ска Григория Семенова», — отмечается в монографии.

НО ЗАЧЕМ?

«Медовый месяц» большевиков и англичан продолжался до осени 1918 года. Однако затем Германия потерпела окончательное поражение на Западном фронте и капитулировала. Поддерживать большевиков на Востоке стало стратегически бессмысленно.

Вдобавок, к тому времени глава Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК) Феликс Дзержинский «раскрыл заговор» британских дипломатов — дескать, те хотели убить лидеров РСФСР и «с помощью части советских войск» захватить власть в Москве. Теперь вы знаете, что это за «советские части»: те самые, сформированные с помощью британских инструкторов и готовые выполнять их даже самые неожиданные приказы.

Так что попытаться «свергнуть большевиков» британцы, наверное, могли. Но ХОТЕЛИ ли? Нельзя исключать, что Дзержинский — который, в отличие от Троцкого, ориентировался не на Англию, а на Германию, — сильно преувеличил масштабы «угрозы». Ведь создаваемая Локкартом военная разведка при Красной Армии была альтернативой его собственной ВЧК, так что «раскрытие британского заговора» уж очень похоже на удобной предлог для ликвидации аппаратных конкурентов.

Как бы то ни было, к октябрю-1918 почти все Русское бюро и дипмиссия Локкарта были арестованы и высланы из страны.

И остается последний вопрос. Но зачем? Но зачем же Лондон на первых порах поддерживал Ленина и Троцкого? Ведь те выступал против капитализма, против монархии, против колониальных империй — отвергая все, на чем Британия испокон веков «правила морями»?

Возможный ответ — в дальнейшей биографии шефа Русского бюро Самуэля Хора. После России он возглавил британскую резидентуру в Риме, где начал оперативную разработку местного журналиста-неудачника по имени Бенито Муссолини. И тот уже в следующем 1919 году создал свою партию итальянских фашистов, а еще через пару лет захватил власть в Италии.

Фото: Фотохроника ТАСС

Затем Самуэль Хор вернулся в Лондон. Стал членом правительства. Был одним из архитекторов политики «умиротворения» главного союзника Муссолини — нацистской Германии. Благодаря чему «западные демократии» к 1939 году позволили Гитлеру сколотить в центре Европы «рейх» от Рейна до Праги и Вены…

Должно быть, вы уже поняли. Сначала британцы помогают вызреть радикальной силе на одном конце Европы. Потом пестуют ее абсолютных идеологических оппонентов на другом. Чтобы в один прекрасный момент те неизбежно вцепились друг другу в глотки. И кто станет тогда победителем? Тот, кто начал игру.

P.S. Книга профессора ГАУГН Евгения Сергеева "Большевики и англичане. Советско-британские отношения, 1918-1924: от интервенции к признанию" была опубликована ещё в 2019 году. А весной нынешнего, 2022 года, она в переводе на английский выходит в переработанном виде в Лондоне (издательство Bloomsbury Academic Publishers). Название на английском звучит так: The Bolsheviks and Britain During the Revolution and Civil War, 1917-1924.