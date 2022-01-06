Педагог по вокалу оценила скандальные хиты: Милохин поет под фонограмму, у Моргенштерна – примитивный тембр и только Лепс с Лазаревым звучат достойно

Жанр, в котором зарабатывает на красивую жизнь Моргенштерн, эксперт назвал клоунадой. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Пока гастролей и концертов из-за пандемии мало, наши артисты активно записывают треки, снимают клипы. Этой зимой сразу несколько песен, клипов и выступлений звезд их слушатели активно обсуждают в сети. Мы решили узнать мнение профессионала на этот счет.

Специально для kp.ru модных музыкантов прослушала педагог по вокалу Академии музыки Владимира Коробки Юлия Таравкова.

Даня Милохин записал трек с Ильей Лагутенко. Вот только на сцене Илья работает живьем, а Даня — под фанеру. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Мумий Тролль» и Даня Милохин – «Башня»

Раньше блогер Даня Милохин пел только с Николаем Басковым. А теперь блогер вышел на новый уровень. 20-летний Даня Милохин и 53-летний Илья Лагутенко выпустили совместный трек и клип – «Башня». Лагутенко соавтор текста и автор идеи. В записи Милохин звучит достойно, но в этом случае качество вокала делают профессионалы в студии. В данном случае саундпродюсеры и звукорежиссеры отлично поработали. Но недавно Даня и «Мумий Тролль» выступили с «Башней» в «Вечернем Урганте».

Эксперт: «Башня» - отличная коллаборация двух поколений, сделана в духе Ильи Лагутенко, с ярким запоминающимся припевом. В выступлении на шоу «Вечерний Ургант» опытный Илья пел живьем и на контрасте звучал электронный обработанный вокал Дани - под фонограмму. Не знаю: удастся ли зрителям когда-либо услышать живое выступление Дани. Если пока его подают только под фонограмму – значит, живьем это звучит некачественно. Мне кажется только в России существует направление не поющих людей - блогеров, выпускников «Камеди Клабов» и подобных популярных направлений, которые записывают песни, альбомы.

Милохин не собирается оставлять музыкальное творчество. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Моргенштерн - «Я когда-нибудь уйду»

Второй месяц клип Моргенштерна «Я когда-нибудь уйду» набирает просмотры на YouTube – уже больше 18 миллионов. Сам Алишер все это время отдыхает с женой в ОАЭ, там же и выступает – 4 января пел на разогреве у Тилля Линдеманна и «Rammstein». Если поклонники Алишера уже научились распознавать слова в его композициях, то неподготовленной публики непросто понять о чем вещает рэпер со сцены.

Эксперт: Жанр, с которым выступает Моргенштерн не предполагает вокальный обзор, хотя в мире существует много рэп-исполнителей с супер-вокалом – но это не про Алишера. Тембр примитивен, хотя интонирует в припеве терпимо. Моргенштерн работает в жанре, где главное - это умение создавать шоу, в том числе из собственной жизни. Современная клоунада нынче очень продаваема. Проект Моргенштерн - это и есть современная клоунада.

Анна Asti – «Когда я стану кошкой»

В конце года распалась группа «Artik&Asti». Солистка начала сольную карьеру как Анна Asti. Своих песен у артистки пока нет, а исполнить хиты группы она не может – все права у продюсера проекта Артема Умрихина, который уже нашел другую солистку. Так что пока Анна поет чужие песни. Впервые мы услышали вокалистку не в дуэте в передаче «Вечерний Ургант». Светская тусовка гадает: получится или нет у Анны стать звездой. Ведь главное для артиста – репертуар. Есть хит – будут деньги и слава у артиста.

Эксперт: Пока мы видели только тизер сольной песни Анны и слышали сольное выступление с песней «Когда я стану кошкой». Анна очень манерная певица, очень ритмичная, ее тембр узнаваем среди многих. У певицы немного сипловатый голос с большим диапазоном, подача материала яркая и сама девушка эмоциональная и харизматичная. Но! В сольной карьере все решает репертуар. В дуэте она была просто певицей, а многое (в плане репертуара) решал продюсер. Теперь на ее плечи ложится и продюсерский подход в выборе репертуара. Мы знаем много примеров, когда яркие вокалистки исчезали с радаров, как только покидали группу. Это и Полина Гриффис после ухода из «А Студио», и Алиса Вокс («Ленинград») и многие другие. Будем надеяться, что Анну эта участь не коснется.

Через 17 лет Лазарев и Топалов вновь спели вместе. Точнее поет там лишь Сергей. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Сергей Лазарев и Влад Топалов - «Новый год»

Впервые после распада группы Smash!! Сергей Лазарев и Влад Топалов выпустили совместный трек и красивый клип. Прошло 17 лет и кажется, что внешне мужчины совсем не изменились. Повзрослевшие поклонницы группы устроили ажиотаж вокруг выхода композиции. А что с вокалом?

Эксперт: В песне «Новый год» мы слышим практически одного Сергея Лазарева. Влад на вторых ролях, поет лишь небольшую часть второго куплета, и в припеве его затмевает Сергей. В принципе за 17 лет ничего не изменилось. Влада мы особо не слышим, динамика голоса осталась прежней, вокал не гибкий, голос тяжеловат. Видно, что вокалом Влад особо не занимался. Сергей за эти 17 лет очень вырос в вокале, особенно диапазон, верхние ноты практически в женской тесситуре. У Лазарева сильный, красивый, идеально интонационный вокал.

Юрий Антонов и Григорий Лепс - «Любимая»

Неожиданный дуэт двух мэтров Юрия Антонова и Григория Лепса. Оба исполнителя хранители музыкальных традиций, поэтому меломаны уже высоко оценили хит.

Эксперт: Песня уходящей эпохи, где еще присутствуют мелодизм, поэзия и шикарный вокал. На удивление в этом дуэте никто никого не затмевает: оба голоса звучат достойно, дополняя друг друга, никто не перетягивает одеяло на себя в дуэте. С первых аккордов слышна гармония, душевность, народность Антонова. Звучит фирменный вокал Лепса с его микстом на верхних нотах. Конечно, эта песня для более зрелых людей, поколение Тик Тока ее не оценит.