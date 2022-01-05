«Он - банщик из Подмосковья, есть сын»: балерина Волочкова увезла жениха из «Давай поженимся» на Мальдивы

Анастасия Волочкова в студии «Давай поженимся» знакомится с Сергеем. Фото: кадр программы «Давай поженимся», Первый канал.

Выпуски программы «Давай поженимся» со звездными гостями снимали за неделю до нового года, а показывают на январских каникулах. Неожиданное продолжение получили съемки передачи с Анастасией Волочковой. Продюсеры передачи и предположить не могли такого продолжения шоу – а точнее теперь уже бесплатного промо. Анастасия закрутила роман с героем передачи. Выпуск программы с новой телевизионной историей любви балерины Волочковой снимать будут, видимо, уже после праздников. А пока мы расскажем, что же осталось за кадром программы.

45-летняя Анастасия Волочкова стала приглашенной звездой на «Давай поженимся». Обычная практика передачи на праздники. В студии – невеста, за ее расположение борются три жениха. Обычно этих мужчин поддерживают друзья и родня, а в этот раз - звезды. Анастасии Волочковой подобрали самого фактурного мужчину – Сергея ростом 1 метр 82 см с накаченным телом. Настя сразу «положила глаз» на Сережу и засыпала его комплиментами. Балерина не стеснялась намекать мужчине: «мне кажется я более завидная невеста, так все говорят», «лучше меня вы все равно никого не встретите», «мне кажется, что вы очень классный», «давай уже с тобой, Серега, поженимся». Общаясь с Ларисой Гузеевой, балерина Волочкова похвасталась, что «интим у нее четыре раза в день». Ведущая Гузеева в ответ намекнула Насте, что женихов для героини передачи слишком много, поэтому балерина может и себе кого-то присмотреть. Анастасия сообщила, что все у нее в жизни есть: и здоровье, и деньги, и концерты, и на Мальдивы она скоро улетает. И все по-прежнему ей завидуют. В итоге невеста-героиня «Давай поженимся» выбрала солидного мужчину, а Сергей остался не у дел. Но это только в кадре. А за кадром для него все только начинается.

Сергей и Анастасия на Мальдивах. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Оказалось, что Волочкова пригласила мужчину к себе в гости и у них уже закрутился роман. Новый год Сергей и Анастасия встречали вместе, в первые дни 2022-го года отдыхали в ее особняке и ездили на конюшню с сыном мужчины. Затем Сергей отправил ребенка домой к бывшей жене, а сам рванул с Волочковой на Мальдивы. Анастасия заранее сняла там двухэтажную виллу на каникулы – поселиться там можно хоть вдвоем, хоть втроем. Пришлось только приобретать недешевый билет для Сережи – сейчас перелет стоит 200 тыс. руб. Парочка отдыхает, а Волочкову в социальных сетях уже «разносят» за легкомысленность. А что здесь такого? Настя увела холостого мужчину с передачи знакомств – сюжет для романтической комедии.

Многие отмечают, что влюбленные похожи внешне. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Что же это за Сергей? 44-летний Сережа управляет банным комплексом в Подмосковье. Женат был один раз, экс-супругу знал еще со школьных лет. Сергей прожил в браке 20 лет, а потом узнал об измене жены и развелся. От стресса похудел на 20 кг и теперь подкачался – вот и демонстрирует идеальные формы. Экс-жена Сергея занималась домашним хозяйством, сначала разводила собак, потом обучалась астрологии. Семья всегда обеспечивал муж. После развода супруги общаются ради сына: мальчику сейчас шесть с половиной лет и каждые три дня он проводит с отцом. Сергей говорит, что он мужчина старой закалки – верный. Напором Насти был сражен наповал - балерина ему понравилась, симпатия звезды польстила красавчику из Подмосковья. И вот он уже с Настей на Мальдивах. Сергей таким поворотом событием доволен и считает: «Настя – сюрприз в жизни!» Гузеева и Сябитова пару благословили: «Вы так похожи, так подходите друг другу. Сердцу не прикажешь!»