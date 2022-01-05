Опубликовано видео допроса убийц пятилетней девочки из Костромы

24-летний Вадим и 44-летний Денис зверски расправились на девочкой

Полицейские опубликовали видео допроса убийц пятилетней девочки из Костромы. Веронику Н. нашли мертвой в комнате общежития на улице Волжская, 16. Девочка пропала от культурного центра "Россия" - мама отпустила ее одну на улицу буквально на пять минут. Но ребенку не повезло. Именно в этот момент она попалась на глаза странной парочке. Денис Г. уже был судим за сексуальную связь с несовершеннолетним и за распространение порнографии. На свободу он вышел только в марте 2020 года, состоял на учебе в полиции, постоянно отмечался, не имел права выезжать из города.

Мимо кинотеатра, рядом с которым стояла девочка, он шел с 24-летним Вадимом Б. Молодой человек тоже был судим за мошенничество с банковскими картами. Но судя по всему интересна другая деталь - мужчины могли состоять в любовной связи. Также в телеграм-каналах появилась информация о том, что именно Вадим и был тем несовершеннолетним, за связь с которым посадили Дениса в первый раз.

Сейчас точно неизвестно, что именно пришло в голову мужчинам, которые были пьяны. На допросе они рассказали, что один из них предложил поиздеваться над ребенком. Старший мужчина схватил девочку и парочка убежала в сторону гаражей. На улице были прохожие, но никто не остановил похитителей. Они перешли через дорогу и оказались в общежитии, где снимали комнату.

Именно здесь и нашли тело девочки - в спортивной сумке, приготовленное для транспортировки. На диване - следы крови, именно здесь проходила зверская расправа. Мужчин задержали. На допросе они уверенно назвали статьи, по которым уже подвергались уголовному преследованию. И подтвердили - отлично понимают, что задержаны за убийство маленькой девочки. Педофилу-рецидивисту теперь точно грозит пожизненное заключение. Расследование уголовного дела ведется.